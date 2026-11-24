Un total de 100 paquetes de aparente cocaína fueron decomisados por oficiales de la Fuerza Pública durante un operativo realizado la madrugada de este martes en Santa Cecilia de La Cruz, Guanacaste.

El cargamento era transportado dentro de un vehículo cuyo conductor fue detenido y posteriormente remitido al Ministerio Público para enfrentar el correspondiente proceso judicial.

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De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública, el decomiso se produjo durante un control de carreteras en el puesto policial ubicado en esa localidad guanacasteca.

Durante la intervención, los oficiales abordaron al conductor del automóvil y comenzaron a formularle algunas preguntas. Según el reporte policial, el hombre se mostró nervioso ante las consultas de los uniformados.

En 3 puntos Un total de 100 paquetes de aparente cocaína fueron decomisados por oficiales de la Fuerza Pública durante un operativo realizado la madrugada de este martes en Santa Cecilia de La Cruz, Guanacaste. El cargamento era transportado dentro de un vehículo cuyo conductor fue detenido y posteriormente remitido al Ministerio Público para enfrentar el correspondiente proceso judicial. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar las responsabilidades penales correspondientes por el transporte del cargamento de droga.

Esa situación llevó a los policías a prestar mayor atención al vehículo, hasta que detectaron algunas irregularidades en la parte trasera del automotor y observaron varios paquetes que serían droga.

Encontraron 100 paquetes de cocaína y $1.700

Tras el hallazgo, los oficiales coordinaron con la Fiscalía, que delegó en la Policía de Control de Drogas (PCD) la inspección del vehículo.

La revisión permitió confirmar el decomiso de 100 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

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Los paquetes estaba ocultos en un doble fondo del piso de la cajuela del vehículo. Además, durante el procedimiento se encontraron $1.700 en efectivo.

El cargamento decomisado representa aproximadamente 100 kilogramos de cocaína, de acuerdo con el peso estimado suministrado por las autoridades.

Como parte del operativo, la Fuerza Pública detuvo al conductor del vehículo, identificado como un hombre de apellido Quirós Abarca, de 56 años y de nacionalidad costarricense.

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Posteriormente, el sospechoso fue remitido al Ministerio Público, donde deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.

El procedimiento contó con la participación de oficiales de la Fuerza Pública y personal de la Policía de Control de Drogas, luego de la coordinación realizada con la Fiscalía.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar las responsabilidades penales correspondientes por el transporte del cargamento de droga.

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