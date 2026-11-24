Un violento tiroteo se registro esta tarde de martes en Poás de Aserrí, dejando como saldo un hombre fallecido y otro herido cuando permanecían dentro de un vehículo.

El hecho se produjo en calle Chile Perro, frente a un búnker, donde la escena quedó bajo custodia policial tras la llegada de los cuerpos de emergencia.

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En 3 puntos Un violento tiroteo se registro esta tarde de martes en Poás de Aserrí, dejando como saldo un hombre fallecido y otro herido cuando permanecían dentro de un vehículo. El hecho se produjo en calle Chile Perro, frente a un búnker, donde la escena quedó bajo custodia policial tras la llegada de los cuerpos de emergencia. Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué provocó el ataque ni quiénes podrían estar involucrados.

La Cruz Roja Costarricense movilizó recursos al sitio para atender a los afectados. Sin embargo, al valorar a uno de los hombres, los paramédicos determinaron que ya había fallecido debido a las múltiples heridas que presentaba en la cabeza.

La segunda víctima logró sobrevivir a la agresión y fue atendida por los cruzrojistas, quienes lo trasladaron a un centro médico.

Tras confirmarse el fallecimiento, oficiales de la Fuerza Pública asumieron la custodia del lugar y establecieron un perímetro de seguridad para preservar la escena.

Ahora, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) deberán asumir las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios que permitan reconstruir lo sucedido.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué provocó el ataque ni quiénes podrían estar involucrados.

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