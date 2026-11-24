Balacera en las afueras de un búnker narco deja un muerto y un herido
La víctima mortal recibió varios disparos en la cabeza, mientras que otro ocupante del vehículo sobrevivió al ataque y requirió atención de la Cruz Roja.
Un violento tiroteo se registro esta tarde de martes en Poás de Aserrí, dejando como saldo un hombre fallecido y otro herido cuando permanecían dentro de un vehículo.
El hecho se produjo en calle Chile Perro, frente a un búnker, donde la escena quedó bajo custodia policial tras la llegada de los cuerpos de emergencia.
La Cruz Roja Costarricense movilizó recursos al sitio para atender a los afectados. Sin embargo, al valorar a uno de los hombres, los paramédicos determinaron que ya había fallecido debido a las múltiples heridas que presentaba en la cabeza.
La segunda víctima logró sobrevivir a la agresión y fue atendida por los cruzrojistas, quienes lo trasladaron a un centro médico.
Tras confirmarse el fallecimiento, oficiales de la Fuerza Pública asumieron la custodia del lugar y establecieron un perímetro de seguridad para preservar la escena.
Ahora, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) deberán asumir las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios que permitan reconstruir lo sucedido.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué provocó el ataque ni quiénes podrían estar involucrados.