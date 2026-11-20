El Tecnológico de Costa Rica (TEC) modificó de manera excepcional las reglas de su proceso de admisión para el curso lectivo 2027. La institución comunicará el próximo lunes 23 de noviembre cuáles personas aspirantes alcanzaron la condición de elegibles, pero dejará pendiente la asignación de cupos en las distintas carreras hasta tener claridad sobre los recursos disponibles.

La decisión fue aprobada este viernes por el Consejo Institucional durante la sesión extraordinaria n.º 3469 y responde a la incertidumbre presupuestaria que enfrenta la universidad, en medio de la discusión del presupuesto nacional en la Asamblea Legislativa.

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El ajuste financiero previsto para el próximo año asciende a ₡4.129,39 millones. De ese monto, ₡1.899,86 millones corresponden a recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) cuyo giro fue postergado, mientras que otros ₡2.229,53 millones están vinculados con la Ley 9635.

A ese escenario se suma el no giro de ₡492,88 millones durante el 2026, una situación que, según el TEC, ha repercutido en el funcionamiento del Centro Académico de Limón. Además, la institución señaló que el FEES para 2027 tendrá un crecimiento del 0%.

En 3 puntos El Tecnológico de Costa Rica (TEC) modificó de manera excepcional las reglas de su proceso de admisión para el curso lectivo 2027. La decisión fue aprobada este viernes por el Consejo Institucional durante la sesión extraordinaria n.º 3469 y responde a la incertidumbre presupuestaria que enfrenta la universidad. Mientras se resuelve ese proceso, el TEC pidió a las personas participantes mantenerse atentas al correo electrónico que registraron durante la inscripción y a los canales oficiales del Sistema de Admisión de la institución.

Ante este panorama, las autoridades universitarias optaron por separar la comunicación de los resultados académicos de la decisión sobre cuántas personas podrán ingresar a cada programa.

El lunes, quienes participaron en el proceso recibirán información sobre su condición de elegibilidad o no elegibilidad, de acuerdo con la nota de corte institucional establecida en 520 puntos.

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La comunicación incluirá el puntaje general obtenido, dentro de una escala de 200 a 800 puntos, las calificaciones de los componentes evaluados y las opciones de carrera que cada persona registró.

Ser elegible no significa tener un campo asegurado

El TEC aclaró que alcanzar la condición de elegible únicamente significa que la persona obtuvo una calificación igual o superior a la nota de corte institucional.

Por tanto, ese resultado no representa una admisión formal ni garantiza el ingreso a alguna de las carreras solicitadas. La cantidad de espacios disponibles para estudiantes de nuevo ingreso todavía debe ser definida por el Consejo Institucional.

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La asignación definitiva de las condiciones de admitida, en espera o elegible para cada opción de carrera se comunicará posteriormente. También quedará pendiente la selección de quienes ingresarán mediante el Programa de Admisión Restringida (PAR).

Para completar esa etapa, la institución espera que avance la discusión presupuestaria en el Congreso y que el Consejo Institucional pueda establecer los cupos definitivos con base en los recursos disponibles.

TEC busca evitar cambios posteriores en las admisiones

La universidad justificó la modificación en la necesidad de no comunicar admisiones sin tener certeza de que podrá financiar los espacios ofrecidos.

Según explicó, anunciar cupos que posteriormente no cuenten con respaldo presupuestario podría generar expectativas entre las personas estudiantes y situaciones jurídicas difíciles de revertir. También obligaría a rehacer las asignaciones y las notas de corte de las carreras si fuera necesario reducir la cantidad de espacios.

El acuerdo busca mantener las mismas condiciones para todas las personas aspirantes y completar la distribución de cupos tan pronto como exista mayor certeza sobre el presupuesto.

El plazo constitucional para que la Asamblea Legislativa apruebe el presupuesto nacional vence el 30 de noviembre. Posteriormente, también deberá realizarse la revisión correspondiente por parte de la Contraloría General de la República.

Mientras se resuelve ese proceso, el TEC pidió a las personas participantes mantenerse atentas al correo electrónico que registraron durante la inscripción y a los canales oficiales del Sistema de Admisión de la institución.