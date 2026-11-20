La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció que el Gobierno y el Poder Judicial sostendrán una reunión técnica la próxima semana para buscar mecanismos que permitan a los cuerpos policiales tener un mejor acceso a la información sobre las órdenes de captura vigentes en Costa Rica.

El anuncio lo realizó este viernes 20 de noviembre durante la conferencia de prensa posterior al encuentro de las presidentas de los tres Supremos Poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), celebrado en la Corte Suprema de Justicia.

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Fernández explicó que el tema fue uno de los principales asuntos que llevó a la mesa de negociación y que encontró disposición de Patricia Vargas González, presidenta de la Corte Suprema, para analizar posibles soluciones.

«Acordamos doña Patricia y yo especialmente tener la próxima semana con nuestros equipos especializados un espacio de trabajo para revisar el tema de las órdenes de captura y cómo lograr que las fuerzas del Poder Ejecutivo tengan un mejor uso de las bases de datos sobre las órdenes de captura», manifestó.

En 3 puntos La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció que el Gobierno y el Poder Judicial sostendrán una reunión técnica la próxima semana para buscar mecanismos que permitan a los cuerpos policiales tener un mejor acceso a la… El anuncio lo realizó este viernes 20 de noviembre durante la conferencia de prensa posterior al encuentro de las presidentas de los tres Supremos Poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). La sesión técnica prevista para la próxima semana permitirá analizar las alternativas disponibles y determinar si es posible establecer un mecanismo de colaboración entre las autoridades judiciales y los cuerpos policiales del Ejecutivo.

La intención del Ejecutivo es que la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas (PCD) y los demás cuerpos policiales bajo su responsabilidad puedan consultar información que les permita identificar previamente a personas requeridas por las autoridades judiciales y orientar sus operativos.

Actualmente, según explicó la mandataria, los policías pueden verificar si una persona tiene una orden de captura después de detenerla e ingresar su número de cédula en el sistema correspondiente.

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«Actualmente nosotros podemos consultar en la base de datos de órdenes de captura, pero hasta después de que capturamos a alguien. Digitamos su número de cédula en la base de datos y la base nos dice si tiene o no orden», detalló.

Fernández considera que ese procedimiento podría mejorarse mediante algún mecanismo que permita a las autoridades policiales estudiar previamente la información disponible y dirigir sus intervenciones hacia zonas donde se encuentran personas requeridas por la justicia.

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de identificar grupos de sujetos que se movilizan en determinadas comunidades, conocer sus características y facilitar que los cuerpos policiales planifiquen operativos más precisos.

Gobierno plantea acceso sin vulnerar datos sensibles

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La presidenta aclaró que cualquier mecanismo deberá respetar las competencias del Poder Judicial y las disposiciones relacionadas con la protección de información sensible.

«Por supuesto que sin violentar las funciones del Poder Judicial y sin violentar la protección de datos sensibles», enfatizó.

La mandataria también señaló que espera resolver el asunto mediante el diálogo institucional, sin necesidad de acudir a mecanismos judiciales para obtener una respuesta.

«Creo que no es necesario que yo presente recursos de amparo ni acciones legales para que el Poder Judicial de buena fe se siente con nosotros para trabajar este tema», expresó.

Fernández agradeció la disposición de Vargas para abrir un espacio de trabajo específico y aseguró que una mejor coordinación en el manejo de esta información podría convertirse en una herramienta importante para fortalecer la seguridad nacional.

Vargas, por su parte, confirmó su disposición a participar en el análisis, pero hizo una advertencia sobre los límites que deben respetarse. La presidenta de la Corte señaló que la información relacionada con órdenes de captura es sensible y no puede quedar abierta de manera indiscriminada a los cuerpos policiales.

La jerarca recordó que el tema requiere considerar el ordenamiento jurídico y las garantías de protección de datos. También mencionó que el director del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, había explicado previamente la sensibilidad de esa información.

La discusión, por tanto, no se limita a decidir si la Policía puede consultar una base de datos. Las instituciones deberán definir qué información puede compartirse, bajo cuáles condiciones, con qué controles y para cuáles propósitos.

Vargas explicó que el Poder Judicial está dispuesto a trabajar en una solución que facilite la coordinación con el Ejecutivo, siempre que se respeten las competencias institucionales.

La iniciativa forma parte de los compromisos abordados durante la reunión histórica de este viernes, en la que las cuatro jerarcas acordaron fortalecer la coordinación institucional para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

La sesión técnica prevista para la próxima semana permitirá analizar las alternativas disponibles y determinar si es posible establecer un mecanismo de colaboración entre las autoridades judiciales y los cuerpos policiales del Ejecutivo.