El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, sostuvo este viernes una reunión con Frank Tarentino III, director ejecutivo (CEO) de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), durante una visita al Centro de Entrenamiento de esa agencia en Washington.

El encuentro forma parte de la agenda de trabajo que desarrolla el jerarca del Ministerio Público en la capital estadounidense y busca fortalecer el acercamiento entre las autoridades costarricenses y la institución antidrogas.

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La reunión se produce un día después de que la Fiscalía General comunicara que la DEA manifestó su disposición de colaborar con Costa Rica en la investigación del homicidio del periodista Camilo Rodríguez.

En 3 puntos El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, sostuvo este viernes una reunión con Frank Tarentino III, director ejecutivo (CEO) de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). El encuentro forma parte de la agenda de trabajo que desarrolla el jerarca del Ministerio Público en la capital estadounidense y busca fortalecer el acercamiento entre las autoridades costarricenses y la institución antidrogas. El homicidio del periodista se mantiene bajo investigación de las autoridades judiciales costarricenses.

El ofrecimiento fue anunciado el jueves 19 de noviembre, cuando el Ministerio Público informó sobre las actividades que Díaz realiza en Estados Unidos como parte de los esfuerzos de cooperación internacional para combatir las estructuras criminales transnacionales.

Según esa comunicación, la agencia estadounidense puso a disposición su colaboración para apoyar las diligencias relacionadas con el asesinato del comunicador.

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Cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos

La visita de este viernes al centro de entrenamiento de la DEA representa un nuevo espacio de intercambio entre ambas instituciones.

De acuerdo con el Ministerio Público, la agenda contempla actividades para dar continuidad al trabajo conjunto que mantienen Costa Rica y Estados Unidos en materia de investigación y persecución de organizaciones criminales.

La institución describió el encuentro con Tarentino III como una oportunidad para estrechar las relaciones institucionales y compartir experiencias con autoridades de la agencia estadounidense.

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Aunque la Fiscalía confirmó el ofrecimiento de ayuda en el caso de Camilo Rodríguez, no detalló públicamente cuáles tareas específicas podría asumir la DEA ni bajo qué modalidad se concretaría esa colaboración.

El homicidio del periodista se mantiene bajo investigación de las autoridades judiciales costarricenses.