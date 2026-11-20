La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dio este viernes un importante paso en la lucha contra el cáncer de mama, al poner en marcha un proyecto piloto que incorpora inteligencia artificial (IA) para agilizar la detección temprana de esta enfermedad, considerada la más mortal entre los tipos de cáncer que afectan a las mujeres en Costa Rica.

La iniciativa comenzó en la Clínica Clorito Picado, ubicada en Cinco Esquinas de Tibás, y busca transformar la manera en que se analizan las mamografías, permitiendo identificar con mayor rapidez a las pacientes que requieren una valoración prioritaria.

Publicidad

La tecnología utilizada se denomina Lunit Insight, un sistema capaz de examinar las imágenes de las mamografías píxel por píxel, detectar patrones sospechosos y generar un mapa de calor que orienta al especialista sobre las zonas que requieren mayor atención.

De esta manera, las pacientes que presenten señales de mayor riesgo podrán ser priorizadas para que sus estudios sean revisados antes por los radiólogos.

En 3 puntos La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dio este viernes un importante paso en la lucha contra el cáncer de mama. La iniciativa comenzó en la Clínica Clorito Picado, ubicada en Cinco Esquinas de Tibás, y busca transformar la manera en que se analizan las mamografías. Con esta iniciativa, la institución busca demostrar que la tecnología puede convertirse en una aliada para reducir las listas de espera y mejorar las oportunidades de detectar el cáncer de mama en sus primeras etapas.

Sin embargo, las autoridades aclararon que la inteligencia artificial no sustituirá a los médicos ni emitirá diagnósticos definitivos, sino que funcionará como una herramienta de apoyo para acelerar la atención.

¿Cuáles mujeres serán las primeras beneficiadas?

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El programa estará dirigido inicialmente a mujeres de entre 40 y 74 años que no se hayan realizado una mamografía durante los últimos dos años.

La CCSS utilizará el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) y el trabajo de los asistentes técnicos de atención primaria en salud (ATAPS) para identificar a estas pacientes e invitarlas a realizarse el examen.

El proyecto contempla inicialmente 15 áreas de salud y comenzará en el área de Tibás-Uruca-Merced.

Una de las principales metas es aumentar la cantidad de mamografías que se realizan mensualmente en la Clínica Clorito Picado, pasando de 540 a 800 procedimientos.

Publicidad

Esto permitiría alcanzar aproximadamente 2.400 mamografías durante los primeros tres meses de implementación.

Además, se pretende reducir los tiempos de entrega de resultados y mejorar la atención durante las diferentes etapas del proceso, desde la referencia médica hasta una eventual biopsia, diagnóstico y tratamiento oncológico.

Una enfermedad que cobra cientos de vidas

La incorporación de esta tecnología responde a la necesidad de fortalecer la detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad que continúa dejando cifras preocupantes en el país.

Según datos del Registro Nacional de Tumores, durante 2022 se diagnosticaron 2.192 tumores de mama en Costa Rica.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó que 427 mujeres fallecieron por esta enfermedad durante 2025.

Uno de los principales problemas que enfrentan las pacientes son los tiempos de espera. Aunque las disposiciones del Ministerio de Salud establecen un plazo máximo de 30 días para la entrega de determinados resultados, existen reportes de mujeres que han esperado más de cuatro meses.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, destacó la importancia de aprovechar estas herramientas para ampliar la cobertura de atención y evitar retrasos que puedan comprometer la salud de las pacientes.

El proyecto se desarrolla mediante la alianza público-privada ImpulSalud, integrada por la CCSS, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la empresa farmacéutica Roche.

Con esta iniciativa, la institución busca demostrar que la tecnología puede convertirse en una aliada para reducir las listas de espera y mejorar las oportunidades de detectar el cáncer de mama en sus primeras etapas, cuando existen mayores posibilidades de tratamiento exitoso.