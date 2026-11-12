UCR ordena desalojar y cerrar preventivamente Rectoría y Estudios Generales ante amenaza de toma de edificios

La Universidad de Costa Rica (UCR) dispuso el desalojo y cierre preventivo de los edificios de Rectoría y Estudios Generales, ante la posibilidad de que un grupo de estudiantes intente ocupar esas instalaciones.

La medida fue adoptada luego de que las autoridades universitarias recibieran información sobre una eventual toma de ambos inmuebles, en el contexto de las manifestaciones contra los recortes presupuestarios que afectan a la educación superior.

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En 3 puntos La Universidad de Costa Rica (UCR) dispuso el desalojo y cierre preventivo de los edificios de Rectoría y Estudios Generales, ante la posibilidad de que un grupo de estudiantes intente ocupar esas instalaciones. La medida fue adoptada luego de que las autoridades universitarias recibieran información sobre una eventual toma de ambos inmuebles. Hasta el momento, la UCR no ha informado que la ocupación se haya concretado.

De acuerdo con la institución, la decisión responde a razones de seguridad y pretende resguardar la integridad de las personas que se encuentran en el campus universitario, así como prevenir posibles daños a la infraestructura.

La disposición contempla tanto la salida de las personas que permanecían en los edificios como el cierre preventivo de esos espacios.

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Hasta el momento, la UCR no ha informado que la ocupación se haya concretado. Por lo tanto, la medida se mantiene como una acción preventiva ante la posibilidad de que se produzca una toma de las instalaciones.