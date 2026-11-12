Desarticulan estructura narco ligada a “Diablo” en Limón

La Policía de Control de Drogas (PCD) detuvo a siete personas durante dos investigaciones contra la venta de estupefacientes desarrolladas en el cantón de Pococí, Limón. Uno de los operativos permitió desarticular una estructura que, según las autoridades, mantenía vínculos con Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, quien actualmente se encuentra en prisión.

En el primer caso, los agentes antidrogas ejecutaron cuatro allanamientos en barrio Cacique, distrito de Jiménez. La investigación apunta a que la organización también mantenía actividades en el bulevar central de Guápiles y utilizaba diferentes inmuebles, además del transporte informal de personas, para facilitar su logística.

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Según la información policial, las actividades de esta estructura afectaban espacios públicos y centros educativos de la zona.

En 3 puntos La Policía de Control de Drogas (PCD) detuvo a siete personas durante dos investigaciones contra la venta de estupefacientes desarrolladas en el cantón de Pococí, Limón. En el primer caso, los agentes antidrogas ejecutaron cuatro allanamientos en barrio Cacique, distrito de Jiménez. La PCD indicó que las intervenciones forman parte de las acciones para combatir la venta local de drogas en comunidades de Pococí.

Durante las diligencias fueron detenidos cinco hombres de apellidos Siles, Rodríguez, Rivera, Abarca y Campos. Los dos primeros registran antecedentes judiciales y policiales, entre ellos por presunta venta o tenencia de drogas, mientras que Siles también figura en expedientes por introducción de estupefacientes a un centro penal, portación ilícita de arma, amenazas a funcionario público y robo agravado.

Rodríguez, por su parte, registra antecedentes por tenencia de drogas, robo con violencia y portación ilegal de arma blanca. Los otros tres detenidos no presentan antecedentes, según el reporte de la PCD.

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En las viviendas intervenidas, los oficiales decomisaron dos envoltorios de cocaína con un peso conjunto de 8,5 gramos; cuatro gramos de crack, 36 dosis y 17 fragmentos de esa misma droga que pesaron 43 gramos. También encontraron tres dosis de marihuana y utensilios utilizados para preparar y dosificar estupefacientes.

Además, se reportó el decomiso de dinero en colones y euros. El informe policial consignó ₡3.627.225 y 30 euros, aunque no detalló una cantidad de dólares.

En una investigación independiente, la PCD intervino otra presunta estructura dedicada al narcomenudeo en barrio Los Ángeles de Guápiles. De acuerdo con las autoridades, el grupo utilizaba una vivienda y la vía pública para comercializar drogas, cerca de una escuela.

En ese sitio fueron detenidos una mujer de apellido Alfaro y un hombre de apellido Jiménez. Ambos cuentan con antecedentes en expedientes judiciales y reportes policiales por distintos delitos.

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A estas dos personas les decomisaron 70 dosis de crack y dinero en efectivo.

Los siete detenidos en ambos casos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar las medidas cautelares correspondientes.

La PCD indicó que las intervenciones forman parte de las acciones para combatir la venta local de drogas en comunidades de Pococí.