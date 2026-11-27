En medio del dolor que enfrenta su familia tras el asesinato del periodista Camilo Rodríguez, su hermano, Andrés Rodríguez, lanzó un contundente mensaje contra la politización del crimen y los enfrentamientos entre las autoridades del país.

Sus declaraciones surgen luego del tenso encontronazo que protagonizó la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kattia Calvo, con el fiscal general de la República, Carlo Díaz, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

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“Costa Rica no ocupa tanto grito. Costa Rica ocupa que se dejen de pelitos y volvamos a construir la Suiza de Centroamérica”, escribió Rodríguez en su perfil de Facebook.

En 3 puntos En medio del dolor que enfrenta su familia tras el asesinato del periodista Camilo Rodríguez, su hermano, Andrés Rodríguez, lanzó un contundente mensaje contra la politización del crimen y los enfrentamientos entre las autoridades del país. Sus declaraciones surgen luego del tenso encontronazo que protagonizó la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kattia Calvo, con el fiscal general de la República, Carlo Díaz. “Demasiado odio en estos discursos y muy pocas ganas de ser Costarricense”.

Lejos de alimentar los enfrentamientos políticos, el hermano del comunicador hizo un llamado a permitir que los jerarcas de los distintos poderes de la República cumplan con sus responsabilidades.

“Dejemos a Carlo Días trabajar en la fiscalía. Dejemos a Laura gobernar. Dejemos a doña Patricia reconstruir ese desastre judicial. Pero con esos gritos solo ganan los que ocupamos que pierdan”, manifestó.

Durante la comparecencia del miércoles 25 de noviembre, la diputada Calvo cuestionó la participación de Díaz en la investigación del asesinato del periodista, tomando como referencia señalamientos que el comunicador realizó contra el fiscal general en uno de sus videos.

Díaz, por su parte, recordó que también existen publicaciones en las que Rodríguez respaldó su gestión y aseguró que no encuentra razones legales para apartarse de la investigación.

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Hasta el momento, no se han divulgado pruebas que vinculen al fiscal general con el asesinato del comunicador.

El Ministerio Público conformó un equipo especializado de fiscales para esclarecer el crimen, ocurrido el pasado 16 de noviembre en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Para Andrés Rodríguez, la solución a los problemas que enfrenta Costa Rica no pasa necesariamente por sustituir a quienes ocupan los principales cargos públicos, sino por un cambio de actitud y un compromiso colectivo con el país.

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“No ocupamos otra presidente, tampoco otro fiscal, no ocupamos cambiar las personas que ocupan los puestos, ocupamos que cada uno decida todos los días enfocarse en poner su esfuerzo en construir la Costa Rica que todos queremos”, expresó.

El hermano del periodista cerró su mensaje con una reflexión sobre el ambiente de confrontación que vive el país:

“Demasiado odio en estos discursos y muy pocas ganas de ser Costarricense”.

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