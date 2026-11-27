Dos hombres fueron aprehendidos por la Fuerza Pública en el cantón de Coto Brus, luego de ser señalados como sospechosos de participar en el doble homicidio ocurrido el pasado sábado en Naranjo de Laurel, en Corredores, cerca de la frontera con Panamá.

Las acciones policiales se desarrollaron en dos puntos distintos de Coto Brus, durante operativos realizados por oficiales destacados en la Zona Sur.

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En 3 puntos Dos hombres fueron aprehendidos por la Fuerza Pública en el cantón de Coto Brus, luego de ser señalados como sospechosos de participar en el doble homicidio ocurrido el pasado sábado en Naranjo de Laurel, en Corredores. Las acciones policiales se desarrollaron en dos puntos distintos de Coto Brus, durante operativos realizados por oficiales destacados en la Zona Sur. Los aprehendidos figuran como sospechosos, por lo que su situación jurídica deberá ser definida por las autoridades judiciales.

La primera intervención tuvo lugar en Copal, distrito de Agua Buena, donde los policías interceptaron a un hombre de apellido Rojas.

Posteriormente, los oficiales ingresaron a una vivienda ubicada en San Marcos, distrito de Sabalito. En ese sitio localizaron y aprehendieron a un adolescente de 17 años, quien era requerido por las autoridades judiciales por su presunta vinculación con el mismo hecho.

El comandante Edward Martínez, director regional de la Fuerza Pública de la Zona Sur, confirmó que las capturas se concretaron mediante esas dos acciones policiales.

Ambos sospechosos quedaron a la orden de la Fiscalía de Corredores, que deberá determinar los pasos correspondientes dentro de la investigación.

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El doble homicidio se registró el sábado anterior en Naranjo de Laurel, distrito del cantón de Corredores. Las autoridades mantienen las diligencias para esclarecer lo ocurrido y establecer la eventual participación de los detenidos.

Los aprehendidos figuran como sospechosos, por lo que su situación jurídica deberá ser definida por las autoridades judiciales.

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