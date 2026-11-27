Una ronda de vigilancia termina en un violento ataque contra un guarda de seguridad durante la madrugada de este viernes 27 de noviembre, en La Fortuna de Bagaces, Guanacaste.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se registran alrededor de las 12:49 a. m. en un plantel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

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En 3 puntos Una ronda de vigilancia termina en un violento ataque contra un guarda de seguridad durante la madrugada de este viernes 27 de noviembre, en La Fortuna de Bagaces, Guanacaste. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se registran alrededor de las 12:49 a. m. en un plantel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Agentes de la Delegación Regional del OIJ de Liberia mantienen abierta la investigación para identificar, localizar y detener a los responsables del violento ataque.

La víctima, identificada con el apellido Aragón, realizaba un recorrido por las instalaciones cuando fue sorprendida por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

En circunstancias que aún están bajo investigación, aparentemente los individuos le dispararon al trabajador, provocándole una herida en la pierna derecha.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar y se llevaron la motocicleta del guarda de seguridad, la cual fue localizada horas después en las cercanías del sitio donde ocurrió el hecho.

Aragón fue trasladado al hospital de Liberia, donde permanece en condición estable, según el reporte de las autoridades judiciales.

Agentes de la Delegación Regional del OIJ de Liberia mantienen abierta la investigación para identificar, localizar y detener a los responsables del violento ataque.

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