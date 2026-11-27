Erick Barrantes Villalobos, un empresario costarricense de 42 años reconocido en el ambiente ecuestre por la crianza de caballos criollos de alto valor, pasó de figurar en ese sector a convertirse en el costarricense número 33 requerido con fines de extradición desde que el país habilitó constitucionalmente ese procedimiento para sus nacionales.

Conocido como alias “Caballos”, Barrantes fue detenido la tarde del jueves 26 de noviembre de 2026. Es vecino de Grecia, Alajuela, donde desarrollaba su actividad comercial mediante el criadero Haras EBV, dedicado a la crianza de ejemplares equinos.

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Su perfil empresarial es precisamente uno de los elementos que las autoridades destacan en esta nueva etapa de investigaciones contra estructuras del narcotráfico. El fiscal general, Carlo Díaz, explicó que la segunda fase de extradiciones, coordinada con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), se concentra en personas con perfiles empresariales o profesionales que presuntamente utilizan actividades legales como fachada para encubrir operaciones criminales y legitimar capitales.

A este tipo de figura se le conoce como “narco invisible”, debido a que su presencia en el mundo comercial puede ocultar una supuesta participación en redes de tráfico internacional de drogas.

En 3 puntos Erick Barrantes Villalobos, un empresario costarricense de 42 años reconocido en el ambiente ecuestre por la crianza de caballos criollos de alto valor. Conocido como alias “Caballos”, Barrantes fue detenido la tarde del jueves 26 de noviembre de 2026. Con su captura, Costa Rica suma a un nuevo nacional dentro de los requerimientos de extradición impulsados por autoridades estadounidenses, en una fase que, según la Fiscalía.

La detención de Barrantes no es el único frente judicial que enfrenta. Desde hace aproximadamente dos años, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrollan una investigación local denominada Caso Haras.

Según explicó el director interino del OIJ, Michael Soto, la estructura investigada presuntamente recibía cargamentos de droga procedentes de Colombia y Ecuador, los almacenaba en Costa Rica y luego los enviaba hacia Guatemala y México.

Las autoridades también señalan que la organización habría colaborado con estructuras vinculadas al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales de mayor alcance internacional.

En paralelo, Barrantes es requerido por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. La solicitud de extradición responde a presuntos delitos relacionados con la fabricación y distribución internacional de cocaína con el propósito de introducirla en territorio estadounidense.

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Estos señalamientos corresponden a las acusaciones que sustentan el requerimiento judicial y deberán ser valorados dentro del proceso correspondiente.

La investigación tuvo un nuevo capítulo la mañana de este viernes 27 de noviembre, cuando agentes del OIJ y funcionarios del Ministerio Público realizaron varios allanamientos en la quinta y las caballerizas vinculadas con Barrantes, en San Luis de Grecia.

El operativo contó con la presencia del fiscal general y permitió el decomiso de bienes, entre ellos más de 40 caballos de alto perfil.

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Los animales forman parte de los activos localizados durante las diligencias en las instalaciones relacionadas con Haras EBV, mientras las autoridades avanzan en la investigación patrimonial y penal.

El caso coloca bajo escrutinio una actividad comercial que, hasta ahora, identificaba públicamente a Barrantes con el mundo de la crianza equina. La investigación busca determinar si detrás de ese perfil empresarial existía una estructura utilizada para recibir, almacenar y movilizar cargamentos de cocaína hacia otros países.

Con su captura, Costa Rica suma a un nuevo nacional dentro de los requerimientos de extradición impulsados por autoridades estadounidenses, en una fase que, según la Fiscalía, pone atención en presuntos operadores del narcotráfico que se mueven dentro de actividades económicas aparentemente legítimas.

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