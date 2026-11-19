El Tribunal de Apelación extendió su detención por tres meses, mientras el caso avanza hacia la Sala Tercera.

Jeremy Mauricio Buzano Paisano, condenado a 50 años de prisión por el femicidio de Nadia Peraza Espinoza, permanecerá en prisión preventiva durante tres meses más, mientras se resuelve la última etapa del proceso judicial en su contra.

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El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San Ramón confirmó la extensión de la medida cautelar, que estará vigente del 16 de noviembre de 2026 al 16 de febrero de 2027, según la resolución 2026-001410, correspondiente al expediente 24-001572-0059-PE.

En 3 puntos El Tribunal de Apelación extendió su detención por tres meses, mientras el caso avanza hacia la Sala Tercera. Jeremy Mauricio Buzano Paisano, condenado a 50 años de prisión por el femicidio de Nadia Peraza Espinoza, permanecerá en prisión preventiva durante tres meses más, mientras se resuelve la última etapa del proceso judicial en su contra. Buzano permanece detenido desde el 16 de mayo de 2024.

La prórroga fue solicitada por la Fiscalía debido a que la prisión preventiva vencía el pasado 16 de noviembre. Las juezas Carmen María Peraza Segura, Yadira Godínez Segura y Marcela Araya Rojas acogieron la petición.

Entre los argumentos para mantenerlo detenido está el peligro de fuga. El Tribunal consideró que la elevada pena impuesta y la falta de un arraigo sólido en materia de domicilio y trabajo justifican que continúe en prisión.

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Buzano fue condenado en marzo de 2026 por el Tribunal Penal de Heredia a 50 años de cárcel. La sentencia incluye el femicidio de Peraza, once delitos de estafa informática relacionados con el uso de la tarjeta bancaria de la víctima y ocho delitos de suplantación de identidad por mensajes enviados haciéndose pasar por ella.

La condena fue confirmada por el Tribunal de Apelación el 21 de octubre de este año. Sin embargo, todavía no está en firme, pues queda pendiente la etapa de casación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Por esa razón, aunque existe una sentencia condenatoria, Buzano mantiene la presunción de inocencia mientras no haya una resolución definitiva.

El Tribunal ordenó dar prioridad a la tramitación del expediente. Si para el 16 de febrero de 2027 el caso ya se encuentra en la Sala Tercera, corresponderá a la Fiscalía solicitar a ese órgano judicial una nueva prórroga de la prisión preventiva, que podría extenderse hasta por seis meses.

Buzano permanece detenido desde el 16 de mayo de 2024. Al cumplirse esta nueva ampliación, acumulará dos años y nueve meses en prisión preventiva.