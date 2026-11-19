Las autoridades costarricenses realizan este jueves la deportación de 23 ciudadanos colombianos, entre los cuales figuran personas vinculadas, según información de inteligencia, con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

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El director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla, informó que entre los deportados se encuentran extranjeros de alto perfil, relacionados con narcotráfico, narcomenudeo, actividades criminales y terroristas, así como personas en condición migratoria irregular.

En 3 puntos Las autoridades costarricenses realizan este jueves la deportación de 23 ciudadanos colombianos, entre los cuales figuran personas vinculadas, según información de inteligencia. El director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla, informó que entre los deportados se encuentran extranjeros de alto perfil, relacionados con narcotráfico, narcomenudeo, actividades criminales y terroristas. La deportación de los 23 colombianos constituye una nueva acción de las autoridades costarricenses contra la presencia de extranjeros señalados por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales internacionales.

Uno de los casos que más llamó la atención de las autoridades corresponde a un colombiano de apellidos Prada Lázaro, quien, de acuerdo con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), mantenía vínculos con dos estructuras criminales que operan en distintas regiones del país.

El director de la DIS, Pablo Martínez, explicó que este sujeto presuntamente operaba en la zona norte con la organización de alias “El Diablo”, mientras que en la zona sur estaría relacionado con la estructura criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua.

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Además, las autoridades deportaron a otro colombiano considerado de interés para el Gobierno de su país, debido a sus presuntos vínculos con el Clan del Golfo, una de las organizaciones dedicadas al narcotráfico más poderosas de Colombia.

Según Martínez, esta persona estaría relacionada directamente con el círculo cercano de alias “Chiquito Malo”, señalado como líder del Clan del Golfo, así como con otro individuo conocido como “El Gordo”.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, destacó el trabajo coordinado entre la Fuerza Pública, la DIS y la Dirección General de Migración y Extranjería para identificar y expulsar del territorio nacional a extranjeros que representen una amenaza para la seguridad.

“No vamos a permitir que ningún extranjero que esté en nuestro territorio con asuntos que vengan a alterar nuestra convivencia en paz”, manifestó Campos.

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Badilla, por su parte, aseguró que estas acciones forman parte de la política de seguridad del Gobierno y tienen como objetivo proteger la soberanía nacional y a los habitantes del país.

La deportación de los 23 colombianos constituye una nueva acción de las autoridades costarricenses contra la presencia de extranjeros señalados por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales internacionales.