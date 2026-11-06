Tras múltiples denuncias y meses de investigación, sacan de operación a vendedor de drogas en Cartago

Un hombre de 38 años, de apellido Avendaño, fue detenido la mañana de este viernes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como sospechoso del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, en Turrialba de Cartago.

La captura fue realizada por oficiales de la Subdelegación Regional del OIJ de Turrialba, luego de varios meses de investigación relacionados con denuncias e informaciones que señalaban al sujeto como presunto vendedor de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo.

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En 3 puntos Un hombre de 38 años, de apellido Avendaño, fue detenido la mañana de este viernes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como sospechoso del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, en Turrialba de Cartago. La captura fue realizada por oficiales de la Subdelegación Regional del OIJ de Turrialba. El caso se mantiene bajo investigación judicial.

De acuerdo con el reporte judicial, los investigadores recibieron diferentes informaciones sobre la supuesta comercialización de estupefacientes y desarrollaron varias diligencias policiales para verificar la actividad ilícita.

Una vez recopilados los indicios necesarios, los agentes coordinaron con el Ministerio Público para ejecutar dos allanamientos en viviendas ubicadas en las localidades de Nochebuena y Turís, en Turrialba.

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Durante los operativos, los agentes detuvieron al sospechoso y decomisaron evidencia que será incorporada a la investigación.

El hombre fue remitido ante el Ministerio Público junto con un informe policial, para que esa instancia determine su situación jurídica.

El caso se mantiene bajo investigación judicial.