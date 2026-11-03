El adiós que nadie quería dar: todo un pueblo llora al despedir a Derek, el niño asesinado en Cartago

Derek tenía 13 años, cursaba sexto grado y el domingo por la tarde salió de su casa para comprarse un copo. Este martes, cientos de personas llegaron a despedirlo en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, donde su muerte deja de luto a toda una comunidad.

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Al mediodía, familiares, compañeros, amigos y vecinos se reunieron en la iglesia de la localidad para acompañar a su familia. El niño falleció en medio de una balacera que convirtió una salida cotidiana en una tragedia.

En 3 puntos Derek tenía 13 años, cursaba sexto grado y el domingo por la tarde salió de su casa para comprarse un copo. Al mediodía, familiares, compañeros, amigos y vecinos se reunieron en la iglesia de la localidad para acompañar a su familia. El video que acompaña esta nota recoge parte de ese último adiós: una comunidad reunida alrededor de Derek y de su familia, presente ante una pérdida para la que no hay palabras suficientes.

El obispo de Cartago, monseñor Mario Quirós, presidió la misa y dedicó palabras de consuelo a sus seres queridos, quienes enfrentan el dolor de perderlo a tan corta edad.

Derek estudiaba en la escuela de Santa Lucía. Su despedida reunió a personas que lo conocieron en las aulas, en el barrio y en esos encuentros de todos los días que ahora cobran un significado distinto para quienes compartieron con él.

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Según la información preliminar, el domingo el menor se quedó junto a unos vecinos que, aparentemente, eran el objetivo del ataque armado. En ese momento se produjo el tiroteo y las balas también lo alcanzaron.

Su muerte deja a una familia enfrentando una ausencia irreparable y a un pueblo tratando de comprender cómo un niño que salió a comprar un granizado terminó convertido en otra víctima de la violencia.

Las muestras de cariño comenzaron desde el lunes. Decenas de vehículos esperaron la salida del cuerpo de la morgue y acompañaron el féretro hasta el lugar de la vela. Camisas y globos blancos marcaron el recorrido de una caravana organizada para recibirlo y estar cerca de su familia.

Este martes, ese acompañamiento volvió a sentirse en el templo. Cientos de personas llegaron para darle el último adiós al niño y compartir el dolor de quienes hoy deben despedirse de él.

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En las afueras de la iglesia, un mariachi se sumó a la despedida. La música acompañó uno de los momentos más sensibles de una jornada que quedará en la memoria de Llanos de Santa Lucía.

El video que acompaña esta nota recoge parte de ese último adiós: una comunidad reunida alrededor de Derek y de su familia, presente ante una pérdida para la que no hay palabras suficientes.