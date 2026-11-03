Esto revela el OIJ sobre violento incidente que generó conmoción en EBAIS de La Unión

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer nuevos detalles sobre el violento incidente ocurrido en el EBAIS de San Rafael de Tres Ríos, en el cantón de La Unión, Cartago, donde dos adolescentes protagonizaron un enfrentamiento que obligó a intervenir a las autoridades policiales.

De acuerdo con la información judicial, tanto el herido como el sospechoso tienen 17 años y llegaron por separado al establecimiento de salud.

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El menor que posteriormente fue detenido se presentó al centro médico con un golpe en la cabeza, lesión que, según las autoridades, ya tenía cuando ingresó al establecimiento y que no se produjo durante el enfrentamiento.

En 3 puntos El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer nuevos detalles sobre el violento incidente ocurrido en el EBAIS de San Rafael de Tres Ríos, en el cantón de La Unión, Cartago. De acuerdo con la información judicial, tanto el herido como el sospechoso tienen 17 años y llegaron por separado al establecimiento de salud. El adolescente detenido quedó a las órdenes de las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar su situación jurídica.

Sin embargo, cuando ambos adolescentes coincidieron dentro del Ebáis, aparentemente surgió una discusión relacionada con problemas que habían tenido en el pasado.

La situación se tornó violenta y uno de los jóvenes terminó con heridas de arma blanca en el rostro y el torso.

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El incidente provocó la intervención de oficiales de la Fuerza Pública, quienes lograron aprehender al adolescente señalado como sospechoso de la agresión.

Las autoridades aclararon que el golpe en la cabeza que presentaba el detenido no fue consecuencia del altercado ocurrido dentro del centro médico, sino que el menor ya había llegado lesionado.

Tras lo sucedido, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) activó los protocolos de seguridad para proteger a los funcionarios y pacientes que se encontraban en las instalaciones.

La institución confirmó que no se registraron personas fallecidas y que, luego de las coordinaciones correspondientes, la atención médica fue restablecida con normalidad.

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Por su parte, los agentes del OIJ mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento.

El adolescente detenido quedó a las órdenes de las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar su situación jurídica.