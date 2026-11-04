Capturan en Cartago a prófugo ligado a “Los Maruja” tras casi siete meses de búsqueda

Un hombre de apellido Miranda, a quien las autoridades vinculan con la presunta banda de narcotráfico conocida como “Los Maruja”, fue detenido la tarde del lunes en Taras de Cartago. Según el Ministerio de Seguridad Pública, estaba prófugo desde el 4 de abril.

Agentes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) le seguían el rastro como parte de la operación “Cacería”. Las labores de inteligencia permitieron ubicarlo en el sector del dique de Miraflores, donde los oficiales lo detuvieron en plena vía pública.

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En 3 puntos Un hombre de apellido Miranda, a quien las autoridades vinculan con la presunta banda de narcotráfico conocida como “Los Maruja”, fue detenido la tarde del lunes en Taras de Cartago. Agentes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) le seguían el rastro como parte de la operación “Cacería”. Tras la captura, los agentes lo trasladaron a la Comandancia de Cartago para ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.

Miranda era requerido de manera prioritaria por la Fiscalía de Narcotráfico de Cartago a raíz de las pesquisas que realizó la Policía de Control de Drogas (PCD) en el “Caso Cristal”.

Tras la captura, los agentes lo trasladaron a la Comandancia de Cartago para ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.

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