Tras ganar juicio: Esto haría Diego Bravo si se encuentra en la calle a Mauricio Hofmann y a su novia

Luego de salir absuelto de los 15 señalamientos por presunta difamación que enfrentaba en el juicio promovido por Mauricio Hoffmann y María José “Majo” Ulate, el creador de contenido Diego Bravo rompió el silencio y compartió sus primeras impresiones sobre el resultado judicial.

Visiblemente emocionado y todavía intentando asimilar lo ocurrido, Bravo conversó con la prensa este miércoles 11 de noviembre, tras conocer la resolución que lo favoreció.

Publicidad

Aunque aseguró sentirse feliz por el resultado, reconoció que el proceso le generó una importante carga emocional y que, por ahora, su principal deseo es regresar a casa.

“En este momento realmente quiero llegar a mi casa, descansar, abrazar a mi gato, a mi familia y ya. Sinceramente estoy como intentando bajar los nervios, porque obviamente era bastante tensa la situación”, expresó.

En 3 puntos Luego de salir absuelto de los 15 señalamientos por presunta difamación que enfrentaba en el juicio promovido por Mauricio Hoffmann y María José “Majo” Ulate. Visiblemente emocionado y todavía intentando asimilar lo ocurrido, Bravo conversó con la prensa este miércoles 11 de noviembre, tras conocer la resolución que lo favoreció. Su prioridad, según sus propias palabras, es recuperar la tranquilidad después de un proceso que calificó como bastante tenso.

Una de las principales interrogantes después del juicio era si la experiencia judicial provocaría algún cambio en la manera en que Bravo desarrolla su contenido en redes sociales.

El influencer explicó que desde hace tiempo se ha alejado de los contenidos relacionados con chismes, pero dejó claro que no pretende modificar su personalidad ni abandonar su estilo de comunicación como consecuencia del proceso.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

“Creo que todo fue muy claro ahí adentro. Entonces voy a seguir como soy, siempre manteniendo mi línea de trabajo y confiando en lo que yo hago”, manifestó.

Bravo también fue consultado sobre si tenía algún mensaje para Hoffmann y Ulate después del resultado judicial.

“No tengo nada que decirles. Mucho gusto, nada más”, respondió.

Sin embargo, cuando le preguntaron cómo reaccionaría si se encontrara con ellos en algún supermercado o establecimiento comercial, aseguró que no tendría inconveniente en saludarlos.

Publicidad

“Un abrazo, por ahí, sin ningún problema”, comentó.

Levantó la mirada al cielo tras escuchar la decisión

Uno de los momentos que llamó la atención después del fallo fue cuando Bravo levantó su mirada hacia el cielo.

Al ser consultado sobre ese gesto, explicó que su reacción estuvo relacionada con su fe.

“Yo creo mucho en Dios, confío en Dios y lo que dije fue que sea lo que Dios quiera”, señaló.

También reconoció que inicialmente le costó comprender lo que estaba sucediendo, debido a que no está acostumbrado a enfrentar situaciones judiciales de esta naturaleza.

Según contó, fue hasta que consiguió respirar con mayor tranquilidad cuando empezó a asimilar el resultado.

Prefirió no hablar de las enseñanzas del juicio

Cuando los periodistas le preguntaron qué enseñanza le dejaba el proceso, especialmente para otras personas que trabajan creando contenido en redes sociales, Bravo reconoció que todavía no tenía claridad para responder.

“En este momento tengo demasiadas cosas en la cabeza que podría decir muchas cosas y puede que sean lo que no debería decir”, manifestó.

El influencer insistió en que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido antes de profundizar en las consecuencias personales y profesionales del juicio.

La resolución del tribunal absolvió a Bravo de los 15 señalamientos por presunta difamación: siete relacionados con Mauricio Hoffmann y ocho con Majo Ulate.

La pareja había solicitado una pena de 180 días multa y una indemnización de ₡10 millones por daño moral.

Con el fallo absolutorio a su favor, Bravo dejó claro que, al menos por ahora, no busca confrontaciones ni nuevas polémicas.

Su prioridad, según sus propias palabras, es recuperar la tranquilidad después de un proceso que calificó como bastante tenso.