Motociclista queda prensado debajo de un vehículo y muere tras aparatoso accidente en Puntarenas

Un joven motociclista perdió la vida durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, luego de sufrir un violento accidente de tránsito en el sector de Sardinal, en Acapulco de Esparza, Puntarenas.

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja Costarricense a eso de las 5:18 a. m., luego de que una motocicleta y un vehículo colisionaran por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

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En 3 puntos Un joven motociclista perdió la vida durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, luego de sufrir un violento accidente de tránsito en el sector de Sardinal, en Acapulco de Esparza, Puntarenas. La emergencia fue reportada a la Cruz Roja Costarricense a eso de las 5:18 a. m., luego de que una motocicleta y un vehículo colisionaran por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas. Por el momento, no ha trascendido la identidad del fallecido.

Producto del fuerte impacto, el motociclista, de aproximadamente 25 años, quedó atrapado debajo del vehículo, lo que provocó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el sitio.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó la presencia de una unidad especializada de rescate para liberar al joven.

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Sin embargo, antes de que llegaran los rescatistas, varias personas que estaban en la escena consiguieron sacarlo de debajo del automotor, por lo que se canceló el desplazamiento de la unidad de rescate.

Pese a los esfuerzos realizados, cuando los paramédicos de la Cruz Roja valoraron al motociclista, confirmaron que ya no presentaba signos vitales y fue declarado fallecido en el lugar.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades policiales, mientras se esperaba la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para efectuar el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió la colisión y establecer las circunstancias que provocaron este nuevo accidente mortal en las carreteras costarricenses.

Por el momento, no ha trascendido la identidad del fallecido.