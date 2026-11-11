Joven fue a comprar comida rápida en Limón y terminó muerto por balas que no eran para él

Lo que parecía una salida cotidiana para comprar comida rápida terminó en tragedia para un joven de 23 años, quien perdió la vida tras quedar atrapado en una balacera registrada en el centro de Limón.

La víctima fue identificada como Jesús Montenegro Quirós, quien había llegado a un establecimiento de comidas rápidas cuando se produjo el ataque armado.

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Según la información divulgada sobre el caso, dos sujetos que viajaban en motocicleta llegaron hasta las afueras del negocio y comenzaron a disparar contra un hombre que aparentemente era su verdadero objetivo.

En 3 puntos Lo que parecía una salida cotidiana para comprar comida rápida terminó en tragedia para un joven de 23 años, quien perdió la vida tras quedar atrapado en una balacera registrada en el centro de Limón. La víctima fue identificada como Jesús Montenegro Quirós, quien había llegado a un establecimiento de comidas rápidas cuando se produjo el ataque armado. El caso vuelve a poner en evidencia el peligro que representan los ataques armados en espacios públicos, donde personas ajenas a disputas criminales pueden perder la vida mientras realizan actividades cotidianas.

El individuo logró correr y ponerse a salvo. Sin embargo, varios de los disparos alcanzaron a Montenegro, quien no tendría relación con el ataque y se encontraba en el lugar para comprar alimentos.

Una salida por comida terminó en tragedia

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Tras la balacera, personas que se encontraban en el sitio auxiliaron al joven y lo trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Tony Facio, en Limón.

Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, Montenegro fue declarado fallecido al llegar al centro médico.

Los responsables del ataque escaparon del lugar, mientras las autoridades judiciales deberán determinar las circunstancias del crimen e identificar a los involucrados.

Con la muerte de Montenegro, la cifra reportada de víctimas colaterales de ataques armados en Costa Rica asciende a 58 personas.

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Se trata de ciudadanos que, sin ser el objetivo directo de los agresores, terminan alcanzados por las balas en medio de hechos violentos.

El caso vuelve a poner en evidencia el peligro que representan los ataques armados en espacios públicos, donde personas ajenas a disputas criminales pueden perder la vida mientras realizan actividades cotidianas.