¡Lo acribillaron dentro de un carro! Sicarios dispararon 19 veces contra joven en Limón

Un violento ataque armado cobró la vida de un joven de 23 años durante la noche de este martes 10 de noviembre, en el sector de Barrio Quinto, en Limón.

La víctima, identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Montenegro, se encontraba dentro de un vehículo estacionado en la vía pública cuando fue sorprendida por varios hombres armados.

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En 3 puntos Un violento ataque armado cobró la vida de un joven de 23 años durante la noche de este martes 10 de noviembre, en el sector de Barrio Quinto, en Limón. La víctima, identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Montenegro, se encontraba dentro de un vehículo estacionado en la vía pública cuando fue sorprendida por varios hombres armados. El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades judiciales, el crimen ocurrió aproximadamente a las 11:30 p. m., cuando los sospechosos llegaron al lugar a bordo de otro automóvil.

Sin mediar palabra y por razones que todavía se investigan, los sujetos abrieron fuego en múltiples ocasiones contra el joven.

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Tras el ataque, Montenegro fue trasladado de emergencia a un centro médico. Sin embargo, al ingresar, el personal de salud confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Agentes del OIJ realizaron una inspección en el sitio del ataque, donde localizaron y recolectaron al menos 19 casquillos, evidencia que será sometida a los respectivos análisis.

Los investigadores también efectuaron el levantamiento del cuerpo, que será remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

Por el momento, las autoridades desconocen cuántos sujetos participaron en el ataque y qué motivó el homicidio.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.