Un joven motociclista de apenas 23 años perdió la vida la tarde de este miércoles 18 de noviembre, luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el sector de San Rafael de Alajuela.

La víctima fue identificada como un hombre de apellido López, quien, según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), viajaba en una motocicleta cuando, aparentemente, perdió el control al tomar una curva.

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En 3 puntos Un joven motociclista de apenas 23 años perdió la vida la tarde de este miércoles 18 de noviembre, luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el sector de San Rafael de Alajuela. La víctima fue identificada como un hombre de apellido López, quien, según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), viajaba en una motocicleta cuando, aparentemente, perdió el control al tomar una curva. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas que provocaron este lamentable accidente.

Producto de esta situación, el joven habría colisionado violentamente contra un poste del tendido eléctrico, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte en el sitio.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 6:00 p. m.

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Agentes judiciales se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas que provocaron este lamentable accidente.