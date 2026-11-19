Dos hombres resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego luego de que sujetos a bordo de una motocicleta dispararan contra un grupo de personas que se encontraba en las afueras de un residencial en Alajuelita, San José.

El incidente fue reportado a las 12:05 a. m. de este jueves 19 de noviembre. Los afectados fueron identificados como dos hombres de apellidos Corrales, de 19 años, y Rivera, de 52 años.

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En 3 puntos Dos hombres resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego luego de que sujetos a bordo de una motocicleta dispararan contra un grupo de personas que se encontraba en las afueras de un residencial en Alajuelita, San José. El incidente fue reportado a las 12:05 a. m. de este jueves 19 de noviembre. El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambos se encontraban en la vía pública, acompañados de otras personas, cuando los sospechosos pasaron en motocicleta y realizaron varias detonaciones.

Producto del ataque, Corrales sufrió una herida en el tobillo derecho, mientras que Rivera presentó una lesión en la región frontal izquierda de la cabeza.

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Tras la balacera, los responsables huyeron del sitio, mientras que los dos heridos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ se presentaron en la escena, donde realizaron la inspección correspondiente y recolectaron varios casquillos de arma de fuego.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.