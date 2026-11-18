El Partido Pueblo Soberano (PPSO) pretende que el fiscal general de la República, Carlo Díaz, y el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, comparezcan ante la Asamblea Legislativa para referirse al asesinato del periodista Camilo Rodríguez.

El anuncio lo realizó este miércoles el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, durante el espacio de control político en el plenario legislativo.

Publicidad

En 3 puntos El Partido Pueblo Soberano (PPSO) pretende que el fiscal general de la República, Carlo Díaz, y el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto. El anuncio lo realizó este miércoles el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, durante el espacio de control político en el plenario legislativo. El asesinato de Camilo Rodríguez ha provocado reacciones de distintos sectores políticos, institucionales y periodísticos, mientras las autoridades judiciales mantienen las diligencias para esclarecer el crimen.

Según explicó el diputado, la bancada presentará una moción para convocar a ambos jerarcas a una audiencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde se buscaría conocer detalles relacionados con el caso que ha generado conmoción en el país.

La iniciativa pretende que las autoridades judiciales brinden explicaciones sobre las actuaciones y las investigaciones vinculadas con el homicidio del comunicador.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Sin embargo, el planteamiento generó cuestionamientos desde la oposición. La diputada Claudia Dobles señaló que, si el objetivo es conocer la respuesta institucional ante este asesinato, también debería convocarse al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos.

La legisladora cuestionó que la propuesta se concentre en jerarcas del Poder Judicial y deje por fuera al responsable de la cartera de Seguridad.

De momento, el anuncio corresponde a la intención del oficialismo de presentar la moción. La comparecencia de los funcionarios dependerá del trámite y de la decisión que adopte la comisión legislativa.

El asesinato de Camilo Rodríguez ha provocado reacciones de distintos sectores políticos, institucionales y periodísticos, mientras las autoridades judiciales mantienen las diligencias para esclarecer el crimen.