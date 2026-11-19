El Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) suma su primer homicidio luego de que un privado de libertad, de apellido Acevedo y de 36 años, falleciera a raíz de una golpiza que recibió dentro de ese centro penitenciario.

El ataque ocurrió el lunes 17 de noviembre. Acevedo sufrió fracturas en el cráneo y sangrado intracraneal, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro médico. Murió a la 1:05 a. m. de este miércoles, mientras permanecía internado en el área de Agudos del hospital México.

Publicidad

En 3 puntos El Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) suma su primer homicidio luego de que un privado de libertad, de apellido Acevedo y de 36 años, falleciera a raíz de una golpiza que recibió dentro de ese centro penitenciario. El ataque ocurrió el lunes 17 de noviembre. Con la muerte de Acevedo, el ataque ocurrido dentro del CACCO deja de investigarse únicamente como una agresión y pasa a tener consecuencias mortales.

Por el caso figuran como sospechosos tres privados de libertad de apellidos Méndez, Skinner y Casasola. Las autoridades penitenciarias indicaron que lograron identificarlos tras revisar las grabaciones de los sistemas de videovigilancia del CACCO.

Uno de los señalados, de apellido Méndez, también figura como sospechoso del asesinato de Geiner Zamora, quien se desempeñaba como subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Guápiles.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Después de la agresión, Acevedo recibió atención médica dentro del centro penitenciario y fue trasladado al hospital San Rafael de Alajuela. Debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente lo remitieron al hospital México, donde falleció.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público tienen a cargo las diligencias para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar la participación de los tres sospechosos.

Con la muerte de Acevedo, el ataque ocurrido dentro del CACCO deja de investigarse únicamente como una agresión y pasa a tener consecuencias mortales. El caso marca el primer homicidio registrado en ese centro de alta contención.