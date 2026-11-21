Una violenta colisión entre dos vehículos dejó **dos personas fallecidas y una tercera gravemente herida** durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre, en plena avenida segunda, en el centro de San José.

El accidente ocurrió a las 4:09 a. m., frente al edificio de Caja de Ande, donde los cuerpos de emergencia atendieron a las víctimas del aparatoso choque.

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En 3 puntos Una violenta colisión entre dos vehículos dejó **dos personas fallecidas y una tercera gravemente herida** durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre, en plena avenida segunda, en el centro de San José. El accidente ocurrió a las 4:09 a. m., frente al edificio de Caja de Ande, donde los cuerpos de emergencia atendieron a las víctimas del aparatoso choque. La tercera víctima mortal se reportó en Turrialba, Cartago, donde dos motocicletas colisionaron a las 3:39 a. m. Uno de los conductores falleció en el sitio y el otro fue trasladado gravemente herido al Hospital de Turrialba.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, dos personas fueron declaradas fallecidas en el lugar, mientras que una tercera fue trasladada en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

Por el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron la colisión y las identidades de las víctimas.

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Este mortal accidente forma parte de una serie de emergencias registradas en las carreteras nacionales entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado.

Según el balance de la Cruz Roja, **tres personas perdieron la vida y otras nueve fueron trasladadas en condición crítica** como consecuencia de nueve accidentes de tránsito ocurridos en un periodo de apenas 11 horas.

La tercera víctima mortal se reportó en Turrialba, Cartago, donde dos motocicletas colisionaron a las 3:39 a. m. Uno de los conductores falleció en el sitio y el otro fue trasladado gravemente herido al Hospital de Turrialba.