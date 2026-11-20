El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José desestimó la denuncia por presunta coacción que el productor audiovisual Christian Bulgarelli presentó contra Erwen Masís, director del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para Costa Rica.

La decisión se tomó ante la falta de pruebas que permitieran sostener la acusación y avanzar con el caso hacia una etapa de juicio.

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El anuncio se dio a conocer este viernes 20 de noviembre, mediante un comunicado de prensa, después de que el despacho resolviera una solicitud planteada por el Ministerio Público.

En 3 puntos El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José desestimó la denuncia por presunta coacción que el productor audiovisual Christian Bulgarelli presentó contra Erwen Masís. La decisión se tomó ante la falta de pruebas que permitieran sostener la acusación y avanzar con el caso hacia una etapa de juicio. Sin embargo, el Juzgado Penal determinó que los elementos disponibles no permitían acreditar la participación del director del BCIE en los hechos señalados.

La resolución judicial fue emitida el 7 de octubre, tras analizar los argumentos de la Fiscalía y los elementos incorporados al expediente.

Según lo indicado por el juzgado, la investigación no reunió pruebas suficientes para respaldar los hechos denunciados. En particular, no se aportaron testimonios ni documentos que permitieran sostener la participación de Masís en la conducta señalada por Bulgarelli.

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Por ese motivo, el despacho concluyó que no existían elementos para elevar el asunto a juicio y acogió la solicitud de desestimación.

La denuncia se originó en un supuesto acercamiento ocurrido en junio de 2025. Bulgarelli afirmó que Masís lo contactó por medio de una persona cercana y que, durante esa gestión, le ofrecieron una supuesta “paz” de parte del presidente.

De acuerdo con la versión del productor, esa propuesta estaba condicionada a que modificara su testimonio dentro del caso conocido como BCIE-Cariñitos.

La denuncia buscaba que se investigara si ese acercamiento constituía una forma de presión para alterar su declaración en ese expediente.

Sin embargo, el Juzgado Penal determinó que los elementos disponibles no permitían acreditar la participación del director del BCIE en los hechos señalados.