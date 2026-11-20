“No hay plata, vea a ver qué hace”. Esa es la respuesta que, según la Defensoría de los Habitantes, enfrentan familias costarricenses que suspendieron sus trabajos para cuidar a parientes con enfermedades graves o en fase terminal y que ahora no reciben el dinero correspondiente a sus licencias de cuido.

La situación fue expuesta este viernes 20 de noviembre durante un encuentro entre la Defensoría y alrededor de 50 personas afectadas por la interrupción de los pagos.

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Se trata de cuidadores que dejaron temporalmente sus empleos para atender durante las 24 horas del día a hijos, hijas, madres, padres y otros familiares cuya condición de salud requiere acompañamiento permanente.

Para estos hogares, los recursos de las licencias representan un ingreso necesario para comprar medicamentos y alimentos, pagar servicios públicos y cubrir los traslados a citas médicas, entre otras necesidades básicas.

En 3 puntos “No hay plata, vea a ver qué hace”. Esa es la respuesta que, según la Defensoría de los Habitantes. La situación fue expuesta este viernes 20 de noviembre durante un encuentro entre la Defensoría y alrededor de 50 personas afectadas por la interrupción de los pagos. La Defensoría también pidió solidaridad ciudadana ante las necesidades inmediatas de hogares que, además de enfrentar enfermedades graves, deben sobrellevar la falta de ingresos para atender a sus seres queridos.

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, manifestó que los relatos escuchados durante la reunión reflejan las dificultades económicas y emocionales que atraviesan estas familias.

“Las personas con licencia de cuido lo hacen todo por amor a sus seres queridos. Son familias admirables, porque ponen en el centro de sus vidas la protección de sus madres, padres, hijos e hijas, y dedican ese tiempo exclusivamente a entregar todo el cariño que un ser humano necesita en los momentos de mayor fragilidad como es una enfermedad, muchas veces, terminal. Son historias muy duras, y no es posible que el Estado les diga: no hay plata, vea a ver qué hace”, afirmó.

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La institución también cuestionó que, pese a las advertencias sobre la falta de recursos para atender la demanda de este año, no se tomaran medidas anticipadas para evitar que se repitiera una situación similar a la del periodo anterior.

“¿Cómo le explico a mi hijo que no hay comida?”

Durante el encuentro, los familiares compartieron testimonios sobre el impacto que tiene la suspensión de los pagos en sus hogares.

Entre las expresiones recopiladas por la Defensoría destacan: “Estamos desesperados”, “El pago para la atención de mi mamá no espera” y “¿Cómo le explico a mi hijo que no hay comida?”.

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Otra persona manifestó: “Mi derecho a la licencia es la única opción económica para cuidar a mi hija”.

También se expuso el desgaste que enfrentan quienes deben dedicar tiempo a reclamar el dinero que necesitan para acompañar a sus seres queridos.

“Estoy dedicando tiempo a defender mi derecho, cuando realmente debería estar aprovechándolo con mi hijo, porque sé que va a morir muy pronto”, relató una de las personas afectadas.

Incluso, una persona con una enfermedad terminal expresó su preocupación por las consecuencias que el problema económico provoca en su hija, quien dejó de lado su propia vida para cuidarla.

Defensoría habilitará centros de acopio y hará gestiones

Ante la situación, la Defensoría anunció una serie de medidas para apoyar a las familias mientras se resuelve el pago de las licencias.

Una de ellas será habilitar de inmediato todas sus sedes como centros de acopio durante los próximos 22 días. En esos espacios se recibirán donaciones voluntarias de productos e insumos básicos, que posteriormente serán distribuidos por el grupo organizado de personas afectadas.

Además, la institución realizará gestiones formales ante empresas de electricidad, agua y telefonía, así como ante entidades bancarias, para que valoren la posibilidad de suspender temporalmente los cobros mientras la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dispone de los recursos necesarios.

La Defensoría también anunció que interpondrá acciones ante distintas instituciones estatales para que, en caso de aprobarse el presupuesto extraordinario de 2026, se establezca un plan urgente que permita acelerar la publicación y el giro del dinero pendiente.

Otra de las medidas será vigilar las gestiones presupuestarias relacionadas con los recursos requeridos para 2027, con el fin de emitir alertas cuando sea necesario y evitar que el problema se repita.

La institución exhortó a la CCSS, al Ministerio de Hacienda y a la Asamblea Legislativa a agilizar los procedimientos necesarios para garantizar la aprobación y transferencia de los fondos.

Finalmente, Cruickshank hizo un llamado a respetar la dignidad de las personas cuidadoras y sus familiares, y rechazó los discursos que deshumanicen a esta población.

La Defensoría también pidió solidaridad ciudadana ante las necesidades inmediatas de hogares que, además de enfrentar enfermedades graves, deben sobrellevar la falta de ingresos para atender a sus seres queridos.