Los pasajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría cuentan desde noviembre con un nuevo espacio para abordar taxis oficiales, transporte de hoteles y vehículos de empresas de alquiler.

Se trata del Centro de Transporte Terrestre (CTT), una infraestructura de aproximadamente 2.800 metros cuadrados que fue puesta en funcionamiento por AERIS, gestor de la terminal aérea, con el propósito de ordenar la circulación vehicular y facilitar los desplazamientos de quienes llegan o salen del país.

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El centro está ubicado entre el área de llegadas internacionales y la terminal doméstica. Su habilitación permite reunir en un mismo punto varios servicios de transporte que anteriormente operaban en las zonas exteriores de la terminal.

En 3 puntos Los pasajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría cuentan desde noviembre con un nuevo espacio para abordar taxis oficiales, transporte de hoteles y vehículos de empresas de alquiler. Se trata del Centro de Transporte Terrestre (CTT), una infraestructura de aproximadamente 2.800 metros cuadrados que fue puesta en funcionamiento por AERIS, gestor de la terminal aérea. Con la apertura del CTT, AERIS avanza en las mejoras de infraestructura relacionadas con la movilidad de pasajeros y la operación de los distintos servicios que funcionan en el Juan…

La nueva instalación dispone de accesos independientes para la entrada y salida de vehículos, así como tres islas techadas con espacio para busetas. También cuenta con pasos peatonales, aceras alrededor de las instalaciones y servicios sanitarios.

A estas condiciones se suman controles de acceso vehicular, cámaras de circuito cerrado de televisión y sistemas de protección contra descargas atmosféricas.

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Según AERIS, el diseño busca mejorar tanto la experiencia de los viajeros como las condiciones de trabajo de los transportistas, mediante espacios más adecuados para el abordaje y una distribución más ordenada de los vehículos.

Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, señaló que la apertura del centro responde al objetivo de ofrecer mayor comodidad y seguridad a las personas que utilizan los servicios de transporte terrestre.

La empresa también destacó que la infraestructura permitirá mejorar el flujo de automotores en los alrededores de la terminal y facilitar el desplazamiento de los usuarios desde su llegada al aeropuerto.

Forma parte de una inversión de $62 millones

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El Centro de Transporte Terrestre no es una obra aislada, sino uno de los componentes del proyecto de expansión del edificio de la terminal internacional hacia el oeste, correspondiente a su primera fase.

Ese plan contempla una inversión total de $62 millones e incluye distintas intervenciones destinadas a ampliar y modernizar las instalaciones del aeropuerto.

Con la apertura del CTT, AERIS avanza en las mejoras de infraestructura relacionadas con la movilidad de pasajeros y la operación de los distintos servicios que funcionan en el Juan Santamaría.