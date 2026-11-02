¡Cartaginés mete presión en Centroamérica y desplaza al Saprissa en el ranking de Concacaf!

El Club Sport Cartaginés atraviesa un momento deportivo que empieza a reflejarse también en los números internacionales. El repunte de los brumosos, tanto en el torneo de Apertura de la Liga Promérica como en la Copa Centroamericana de Concacaf, les permitió dar un salto importante en el ranking oficial de clubes de la confederación.

Sus buenos resultados lo sitúan en la tercera posición superado solamente por Alajuelense y Olimpia de Honduras respectivamente , en cuanto implica a equipos de América Central.

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En 3 puntos El Club Sport Cartaginés atraviesa un momento deportivo que empieza a reflejarse también en los números internacionales. Sus buenos resultados lo sitúan en la tercera posición superado solamente por Alajuelense y Olimpia de Honduras respectivamente , en cuanto implica a equipos de América Central. La Vieja Metrópoli vuelve a hacerse sentir en Centroamérica y ahora también empieza a ganar terreno en los números de Concacaf.

Los blanquiazules viven una etapa de protagonismo. En el campeonato nacional se mantienen en la pelea por los primeros lugares, mientras que en el escenario internacional consiguieron una clasificación de enorme valor al dejar en el camino al Olimpia de Honduras, uno de los clubes históricos del fútbol centroamericano.

Ese rendimiento ha impulsado el posicionamiento del equipo dirigido por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, que ahora gana terreno en una clasificación donde también aparecen instituciones de peso como Alajuelense, Saprissa, Herediano y Olimpia.

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El movimiento tiene un ingrediente especial para el fútbol costarricense: Cartaginés consigue superar al Deportivo Saprissa en la clasificación centroamericana, reflejando el impacto de sus resultados recientes y el crecimiento competitivo que viene mostrando el conjunto de la Vieja Metrópoli.

No se trata solamente de una buena racha. Para los brumosos, el avance representa un reconocimiento al trabajo deportivo y a la capacidad de competir tanto en el ámbito local como en el internacional.

Además, la clasificación a la final de la Copa Centroamericana, donde protagonizarán una histórica final costarricense frente a Liga Deportiva Alajuelense, abre una nueva oportunidad para seguir sumando protagonismo y puntos en el escenario regional.

Cartaginés quiere que su buen momento no sea pasajero. La ilusión de pelear por el título nacional y conquistar Centroamérica tiene ahora otro incentivo: seguir escalando posiciones y consolidarse entre los clubes de mayor peso de la región.

La Vieja Metrópoli vuelve a hacerse sentir en Centroamérica y ahora también empieza a ganar terreno en los números de Concacaf.