¡La Liga de Ascenso ya tiene sus ocho clasificados para la siguiente ronda!

La emoción del fútbol de la Liga de Ascenso costarricense entra en su etapa decisiva. El Torneo de Apertura 2026 ya tiene definidos a sus ocho equipos clasificados para los cuartos de final, luego de una fase regular bastante disputada y con varias sorpresas.

Los clubes que consiguieron superar la primera etapa ahora tendrán que afrontar las series de eliminación directa, con un objetivo claro: conquistar el Apertura y mantener vivo el sueño de llegar a la Primera División.

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La distribución de los equipos quedó de la siguiente manera:

Jicaral Sercoba: primer lugar ,el equipo del Municipal Grecia: segundo lugar, con 21 puntos. Mientras tanto el recién ascendido Rosario de Naranjo avanza en el tercer lugar, con 20 puntos. Finalmente el combinado de Sarchí pasa en cuarto lugar, con 20 puntos.

En 3 puntos La emoción del fútbol de la Liga de Ascenso costarricense entra en su etapa decisiva. Los clubes que consiguieron superar la primera etapa ahora tendrán que afrontar las series de eliminación directa, con un objetivo claro: conquistar el Apertura y mantener vivo el sueño de llegar a la Primera División. La pregunta está sobre la mesa: ¿quién tiene los argumentos para convertirse en el nuevo campeón de la Liga de Ascenso?

Santa Ana logra avanzar como primer lugar, seguido de Pitbulls Santa Bárbara con 23 puntos. El Caribe tendrá su representante con Cariari Pococí el cual logró un tercer lugar, con 22 puntos. Para finalizar el recién descendido de Liga Promérica, el equipo de Guadalupe obtiene un honroso cuarto lugar, con 21 puntos y también sigue con vida.

Así quedaron los enfrentamientos de ocuartos de final

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Las series de la siguiente ronda prometen emociones y enfrentamientos bastante atractivos:

Guadalupe enfrentará al aguerrido Jicaral Sercoba. El equipo de Sarchí contra Santa Ana. Además Cariari Pococí se enfrentará al Municipal Grecia. Finalmente El Rosario de Naranjo combatirá ante Pitbulls Santa Bárbara.

Las fechas y las sedes de los compromisos quedaron pendientes de ratificación oficial.

La eliminación también dejó nombres llamativos. Carmelita y Uruguay de Coronado, dos instituciones con historia y títulos en la máxima categoría costarricense, no consiguieron meterse entre los ocho mejores.

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En el Grupo A también quedaron fuera Quepos FC, Cofutpa y Santa Cruz, mientras que en el Grupo B no lograron avanzar Moravia y Aserrí.

El sueño de Primera División está en juego

La recompensa es importante: el equipo que conquiste el Torneo de Apertura tendrá derecho a disputar la gran final nacional por el ascenso a mediados del próximo año.

Sin embargo, si un mismo club consigue ganar los dos torneos de la temporada, obtendrá el ascenso automático a la Primera División.

La carrera por llegar al fútbol de honor ya tiene ocho protagonistas. Ahora comienza la parte más exigente del campeonato, donde cualquier error puede significar despedirse del sueño de regresar a la máxima categoría.

La pregunta está sobre la mesa: ¿quién tiene los argumentos para convertirse en el nuevo campeón de la Liga de Ascenso?