La temporada navideña representa una oportunidad de empleo para cientos de personas que buscan generar ingresos adicionales, mientras comercios y empresas refuerzan sus operaciones para responder al incremento de clientes y ventas.

No obstante, estas contrataciones temporales están sujetas a una serie de disposiciones legales que tanto los patronos como los trabajadores deben conocer para evitar incumplimientos y eventuales conflictos.

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La abogada especialista en derecho laboral de la firma BDS Asesores, Rebeca Artavia, explicó que el Código de Trabajo costarricense permite contratar personal por tiempo determinado, siempre que exista una justificación relacionada con la naturaleza temporal de las labores.

Esta modalidad está regulada principalmente por los artículos 26 y 27 del Código de Trabajo y constituye una excepción frente a los contratos por tiempo indefinido.

En 3 puntos La temporada navideña representa una oportunidad de empleo para cientos de personas que buscan generar ingresos adicionales, mientras comercios y empresas refuerzan sus operaciones para responder al incremento de clientes y ventas. No obstante, estas contrataciones temporales están sujetas a una serie de disposiciones legales que tanto los patronos como los trabajadores deben conocer para evitar incumplimientos y eventuales conflictos. La llegada de la Navidad puede representar una valiosa oportunidad tanto para quienes buscan empleo como para las empresas que necesitan reforzar sus equipos.

Como regla general, estos contratos no pueden establecerse por más de un año en perjuicio del trabajador, aunque existen excepciones legales para determinadas actividades que requieren preparación técnica especial.

Uno de los aspectos más importantes es que la duración limitada del empleo no libera a los patronos de cumplir con las obligaciones laborales.

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Esto significa que las empresas deben garantizar el salario mínimo correspondiente al puesto, respetar las jornadas y los períodos de descanso establecidos por ley, así como reconocer y pagar las horas extraordinarias cuando corresponda.

Asimismo, los trabajadores temporales deben estar debidamente asegurados ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y contar con la cobertura de riesgos del trabajo mediante la póliza correspondiente del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Otro aspecto que deben considerar quienes aceptan estos empleos es que también tienen derecho al pago proporcional del aguinaldo y las vacaciones, conforme al tiempo laborado y las disposiciones legales aplicables.

Artavia explicó que, cuando un contrato por tiempo determinado concluye válidamente al cumplirse el plazo establecido, el patrono no está obligado a reconocer el pago de preaviso ni auxilio de cesantía.

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Sin embargo, esto no significa que pueda finalizar anticipadamente la relación laboral sin consecuencias.

Si el empleador decide dar por terminado el contrato antes de la fecha acordada y sin una causa que lo justifique, podría enfrentar responsabilidades económicas e indemnizaciones conforme al artículo 31 del Código de Trabajo.

También es importante tener presente que, si una persona continúa desempeñando labores de naturaleza permanente después del vencimiento del plazo, la relación podría considerarse por tiempo indefinido, según las circunstancias.

Por ello, resulta recomendable que ambas partes tengan claridad sobre las funciones, el salario, los horarios, la duración y las condiciones de contratación desde el inicio de la relación laboral.

La llegada de la Navidad puede representar una valiosa oportunidad tanto para quienes buscan empleo como para las empresas que necesitan reforzar sus equipos. Sin embargo, la temporalidad del puesto no debe convertirse en una excusa para desconocer los derechos de los trabajadores ni las responsabilidades de los patronos.