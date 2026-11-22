La Teletón 2026 terminó su jornada de recaudación con una cifra inferior a la meta que se había planteado para este año. La última pizarra contabilizó ₡421.040.951 en donaciones, frente al objetivo de ₡500 millones.

La diferencia entre lo recaudado y la meta es de ₡78.959.049, es decir, casi ₡79 millones que todavía hacen falta para completar el monto propuesto por la organización.

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En 3 puntos La Teletón 2026 terminó su jornada de recaudación con una cifra inferior a la meta que se había planteado para este año. La diferencia entre lo recaudado y la meta es de ₡78.959.049, es decir, casi ₡79 millones que todavía hacen falta para completar el monto propuesto por la organización. La campaña recordó que las contribuciones siguen siendo importantes, independientemente de su monto, e invitó a la población a sumarse para intentar completar los ₡500 millones establecidos como objetivo para la Teletón de este año.

En esta edición, los recursos tienen como destino el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, centro médico al que la campaña busca apoyar mediante los aportes de los costarricenses.

Aunque la transmisión televisiva y las actividades programadas finalizaron, la oportunidad de colaborar continúa abierta. La organización mantiene habilitado el canal de donaciones para quienes deseen contribuir a la causa.

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Las personas pueden realizar sus aportes por medio de Sinpe Móvil al número 8755-2030.

La campaña recordó que las contribuciones siguen siendo importantes, independientemente de su monto, e invitó a la población a sumarse para intentar completar los ₡500 millones establecidos como objetivo para la Teletón de este año.