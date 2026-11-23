Miles de educadores que participaron en la huelga nacional del pasado 11 de noviembre se exponen a sufrir rebajos en sus salarios, luego de que el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José declarara ilegal el movimiento.

La resolución judicial, emitida el viernes 20 de noviembre y conocida públicamente la noche del domingo 22, abre la posibilidad de que el Ministerio de Educación Pública (MEP) aplique deducciones salariales a los funcionarios que suspendieron sus labores para participar en la protesta.

Publicidad

Según datos del MEP, 36.994 docentes dejaron de impartir lecciones durante aquella jornada, en la que miles de manifestantes tomaron las principales calles de San José para reclamar mejoras salariales y expresar su inconformidad con temas relacionados con las pensiones.

En 3 puntos Miles de educadores que participaron en la huelga nacional del pasado 11 de noviembre se exponen a sufrir rebajos en sus salarios, luego de que el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José declarara ilegal el movimiento. La resolución judicial, emitida el viernes 20 de noviembre y conocida públicamente la noche del domingo 22. El fallo representa un revés para las organizaciones sindicales que promovieron la manifestación, considerada una de las principales jornadas de protesta del sector educativo durante noviembre.

Uno de los principales argumentos del juzgado para declarar ilegal la huelga fue la participación de trabajadores de los comedores escolares, cuya actividad está catalogada como un servicio público esencial y está sujeta a restricciones legales para la suspensión de labores.

Además, la autoridad judicial identificó incumplimientos relacionados con la acreditación del porcentaje mínimo de apoyo requerido para convocar la huelga y los avisos que debían realizarse previamente.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Otro aspecto determinante fue la ausencia de un plan que garantizara la continuidad de los servicios de aseo, seguridad y atención de estudiantes de educación especial durante la manifestación.

De acuerdo con los registros del MEP, 175 comedores escolares permanecieron cerrados, mientras que aproximadamente 800 centros educativos reportaron afectaciones en los servicios de limpieza o seguridad.

La declaratoria responde a una gestión presentada por el Estado contra cinco organizaciones sindicales: la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), el Sindicato Nacional de Profesionales de Orientación (Sinapro) y el Sindicato Patriótico de la Educación 7 de Agosto (Sinpae).

Publicidad

Con esta resolución, el MEP cuenta con respaldo judicial para gestionar eventuales rebajos salariales correspondientes al tiempo no laborado por quienes participaron en el movimiento, según los alcances legales de la sentencia.

El fallo representa un revés para las organizaciones sindicales que promovieron la manifestación, considerada una de las principales jornadas de protesta del sector educativo durante noviembre.