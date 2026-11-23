El periodismo costarricense está de luto. José Francisco Aguilar Bulgarelli, una de las figuras vinculadas con la historia y el desarrollo de la comunicación en el país, falleció dejando una trayectoria marcada por su participación en los medios de comunicación, la literatura y la política nacional.

La noticia fue confirmada por el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper), institución que ayudó a fundar y de la cual tuvo el honor de convertirse en su primer colegiado, identificado con el carné número 001.

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Su partida representa una pérdida significativa para el gremio periodístico, especialmente para quienes reconocen su contribución a la consolidación y el reconocimiento de esta profesión en Costa Rica.

En 3 puntos El periodismo costarricense está de luto. La noticia fue confirmada por el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper), institución que ayudó a fundar y de la cual tuvo el honor de convertirse en su primer colegiado, identificado con el carné número 001. Con su fallecimiento, el periodismo nacional despide a uno de los protagonistas de su historia, pero su nombre permanecerá ligado a los primeros pasos del Colegio de Periodistas de Costa Rica.

A lo largo de su vida, Aguilar Bulgarelli desempeñó múltiples funciones. Fue periodista, abogado, escritor y político, además de asumir la dirección de distintos espacios informativos en prensa escrita, radio y televisión.

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Su trayectoria también estuvo ligada a la vida democrática del país. En 1970 participó en la fundación del Partido Socialista, fue candidato presidencial, ocupó una curul en la Asamblea Legislativa y presidió la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Su aporte a la comunicación nacional recibió importantes reconocimientos. En 2013 fue distinguido con la Medalla de la Comunicación José María Castro Madriz y, más recientemente, fue declarado Dedicado de la Semana de la Comunicación Colper 2025.

Al anunciar su fallecimiento, el Colegio de Periodistas expresó su pesar y envió un mensaje de solidaridad a quienes hoy lamentan su ausencia.

“Con profunda tristeza informamos del fallecimiento de nuestro colegiado, expresando nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos”, manifestó la institución.

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Más allá de sus cargos y reconocimientos, Aguilar Bulgarelli deja una huella en la historia del periodismo costarricense. Su carné 001 permanecerá como un símbolo de su participación en los orígenes de una institución que agrupa a generaciones de profesionales de la comunicación.

Sus familiares, amigos y allegados podrán darle el último adiós este lunes 23 de noviembre, a partir de las 3:00 p. m., en la capilla B-1 de la funeraria Jardines del Recuerdo, ubicada en Barrio Don Bosco, San José.

Con su fallecimiento, el periodismo nacional despide a uno de los protagonistas de su historia, pero su nombre permanecerá ligado a los primeros pasos del Colegio de Periodistas de Costa Rica.