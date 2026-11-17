Los familiares del periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez Chaverri confirmaron los detalles de sus honras fúnebres, que se llevarán a cabo entre este martes 17 y el miércoles 18 de noviembre en la provincia de Cartago.

La información fue comunicada a los medios por su hermano, Andrés Rodríguez, luego de retirar el cuerpo de Medicatura Forense.

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En 3 puntos Los familiares del periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez Chaverri confirmaron los detalles de sus honras fúnebres, que se llevarán a cabo entre este martes 17 y el miércoles 18 de noviembre en la provincia de Cartago. La información fue comunicada a los medios por su hermano, Andrés Rodríguez, luego de retirar el cuerpo de Medicatura Forense. El periodista recibió múltiples impactos de bala y murió en el sitio.

El velorio está previsto para este martes 17 de noviembre, durante las horas de la noche, en la Funeraria La Última Joya, ubicada en el centro de Cartago, 100 metros al este de la iglesia María Auxiliadora, sobre calle 12.

Por su parte, la ceremonia religiosa se realizará este miércoles 18 de noviembre a las 2 p. m. en la Parroquia de San Esteban, conocida también como la Iglesia del Carmen, en barrio El Carmen, al norte del centro de Cartago.

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La familia todavía no ha comunicado en cuál cementerio será sepultado el comunicador.

Rodríguez fue asesinado la tarde del lunes 16 de noviembre, en un ataque a balazos ocurrido en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, sobre la Ruta 32.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos hombres que viajaban en una motocicleta lo interceptaron y dispararon contra el vehículo que conducía.

El periodista recibió múltiples impactos de bala y murió en el sitio.