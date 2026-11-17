El funeral del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, asesinado este lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, se realizará este miércoles 18 de noviembre, a las 2 de la tarde, en la parroquia de San Esteban, en barrio El Carmen, al norte del centro de Cartago.

La información fue confirmada a la prensa por su hermano Andrés Rodríguez Chaverri, mientras la familia realizaba los trámites correspondientes para retirar el cuerpo de la Morgue Judicial.

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Parroquia de San Esteban, en Cartago.

En 3 puntos El funeral del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, asesinado este lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, se realizará este miércoles 18 de noviembre, a las 2 de la tarde, en la parroquia de San Esteban, en barrio El Carmen. La información fue confirmada a la prensa por su hermano Andrés Rodríguez Chaverri, mientras la familia realizaba los trámites correspondientes para retirar el cuerpo de la Morgue Judicial. El funeral de este miércoles en Cartago marcará la despedida del periodista, cuya muerte continúa bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Rodríguez, de 50 años, perdió la vida tras ser atacado a balazos mientras se encontraba dentro de su vehículo en la Ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Su asesinato ha generado numerosas reacciones debido a las constantes denuncias que el periodista realizaba mediante sus redes sociales, así como por las amenazas de muerte que había recibido.

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En medio del dolor, su hermano Andrés compartió detalles sobre los difíciles momentos que enfrentó Camilo durante sus últimos años, particularmente por su lucha para recuperar el contacto con sus hijos después de su divorcio.

Según relató, su madre encuentra cierto consuelo al pensar que su hijo finalmente dejó de sufrir.

El hermano del periodista también reconoció que Camilo atravesaba un proceso emocionalmente desgastante y que su lucha familiar terminó marcando buena parte de sus últimos años.

“La lucha de Camilo fue grande. Él nunca pensó que le iba a costar tanto, pensó que esto iba a ser un proceso mucho más sencillo”, manifestó.

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Andrés también expresó su esperanza de que, en algún momento, la familia pueda recuperar el contacto con los hijos del comunicador.

Asimismo, mediante un mensaje público, cuestionó las dificultades que enfrentó su hermano y pidió una reflexión sobre el funcionamiento de las instituciones y la atención que reciben las personas que atraviesan conflictos familiares.

El funeral de este miércoles en Cartago marcará la despedida del periodista, cuya muerte continúa bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).