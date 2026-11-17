Un detalle particular llamó la atención de los agentes judiciales que atendieron el asesinato del periodista Camilo Rodríguez, ocurrido este lunes en San Miguel de Santo Domingo de Heredia: la enorme cantidad de rosarios que llevaba dentro de su vehículo.

Eran más de 100 y, aunque su presencia podía resultar sorprendente, detrás de ellos existía una historia relacionada con la fe, las tradiciones y el temor que el comunicador había comenzado a experimentar ante las amenazas que recibía.

Publicidad

Así lo reveló a AM Prensa una de sus abogadas, Laura Lara, quien explicó que Rodríguez era un hombre profundamente católico, devoto de Dios y de la Virgen María.

“Camilo hizo un libro de iglesias y él era muy católico. Era una persona muy religiosa, no era fanático, pero sí creía mucho en Dios, en la Virgen”, relató.

En 3 puntos Un detalle particular llamó la atención de los agentes judiciales que atendieron el asesinato del periodista Camilo Rodríguez. Eran más de 100 y, aunque su presencia podía resultar sorprendente, detrás de ellos existía una historia relacionada con la fe. Más de 100 rosarios bendecidos que lo acompañaron hasta el último día de su vida.

Según la profesional, una de las grandes pasiones del periodista era visitar y fotografiar iglesias y templos religiosos, tanto en Costa Rica como en otros países.

Cada vez que conocía una iglesia, procuraba conseguir un rosario como recuerdo de su visita.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Algunos los compraba, otros se los regalaban, pero todos tenían algo especial: buscaba que un sacerdote los bendijera.

“Él en cada lugar al que iba, tanto en Costa Rica como fuera del país, adquiría o le regalaban un rosario y le pedía al sacerdote del lugar que lo bendijera”, explicó Lara.

Con el paso de los años, Rodríguez logró reunir una colección de más de un centenar de rosarios que inicialmente conservaba en su vivienda.

Sin embargo, recientemente tomó una decisión que ahora adquiere un significado especial tras su asesinato.

Publicidad

Los llevó al carro cuando comenzaron a aumentar las amenazas

La abogada explicó que, conforme el periodista comenzó a sentirse más amenazado y perseguido, decidió trasladar su colección de rosarios al vehículo en el que se movilizaba diariamente.

Su intención era sentirse acompañado y protegido espiritualmente.

“Últimamente los empezó a llevar en el carro para sentirse más protegido por la Virgen y por Dios”, reveló.

Lara aseguró que eran más de 100 rosarios, una cantidad que también habría sorprendido a quienes realizaron las diligencias judiciales después del homicidio.

“Cuando ya se sintió más asediado, más amenazado, entonces empezó a andar con los rosarios”, agregó.

La profesional también reveló que Rodríguez había comenzado a utilizar un chaleco antibalas aproximadamente 22 días antes de su muerte, debido al incremento de las amenazas.

De esta manera, mientras recurría al chaleco como una medida de protección física, también encontraba en sus rosarios una fuente de tranquilidad espiritual.

La relación de Rodríguez con la religión iba más allá de coleccionar objetos.

Según su abogada, acostumbraba viajar hasta Tilarán, en Guanacaste, para conversar con un sacerdote que le transmitía tranquilidad en medio de las dificultades personales que atravesaba.

“Incluso a él le gustaba mucho ir a Tilarán a hablar con un sacerdote. Este sacerdote le daba mucha paz a él. Entonces él lo iba a buscar”, recordó.

Hace aproximadamente 15 días, el periodista realizó uno de esos viajes acompañado por sus padres, con motivo de la celebración del cumpleaños número 82 de su papá.

Durante la visita aprovecharon para acudir a la iglesia, una actividad que Rodríguez disfrutaba especialmente.

Lara también recordó que el comunicador mantenía una intensa actividad diaria, aunque en ocasiones le confesaba que tenía dificultades para dormir.

“Yo le decía que él era como un motor de 200 caballos porque tenía una fuerza y un espíritu tremendo”, comentó.

Una historia detrás de los objetos encontrados

El asesinato de Camilo Rodríguez continúa bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras las autoridades buscan esclarecer el móvil del ataque y dar con sus responsables.

El comunicador fue atacado a balazos por sujetos que viajaban en motocicleta, mientras se encontraba dentro de su vehículo en la Ruta 32.

La presencia de tantos rosarios dentro del automóvil tiene ahora una explicación que su abogada considera importante dar a conocer.

No se trataba simplemente de objetos religiosos acumulados durante años. Según Lara, eran recuerdos de sus viajes y visitas a iglesias que, en las últimas semanas de su vida, Rodríguez decidió mantener cerca como una expresión de su fe y una forma de buscar protección ante el peligro que sentía.

Más de 100 rosarios bendecidos que lo acompañaron hasta el último día de su vida.