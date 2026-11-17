Una de las imágenes más particulares del periodista Camilo Rodríguez era la enorme cantidad de camisas que llevaba colgadas dentro de su vehículo. Quienes lo conocían o lo observaban en las calles podían notar que el automóvil parecía un armario ambulante, una situación que despertó numerosas especulaciones.

Algunas personas incluso llegaron a pensar que el comunicador no tenía un lugar donde vivir y que por esa razón mantenía gran parte de su ropa dentro del carro.

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Sin embargo, la verdadera explicación sería muy diferente.

Una persona muy cercana a Rodríguez reveló a AM Prensa que todo obedecía a una estrategia que el periodista había desarrollado para intentar despistar a quienes pudieran estar siguiéndolo debido a las constantes amenazas de muerte que recibía.

En 3 puntos Una de las imágenes más particulares del periodista Camilo Rodríguez era la enorme cantidad de camisas que llevaba colgadas dentro de su vehículo. Algunas personas incluso llegaron a pensar que el comunicador no tenía un lugar donde vivir y que por esa razón mantenía gran parte de su ropa dentro del carro. Las numerosas camisas que llevaba en su carro no eran, según la fuente, señal de que viviera dentro del vehículo, sino parte de una estrategia con la que intentaba protegerse y confundir a quienes pudieran estar vigilando sus movimientos.

Una estrategia para confundir a quienes lo seguían

Según la fuente, Rodríguez acostumbraba grabar varios videos durante un mismo día, pero utilizaba diferentes camisas y escenarios para evitar que quienes observaban sus publicaciones pudieran determinar cuándo había realizado cada grabación.

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Por ejemplo, podía aparecer en un video utilizando una camisa blanca y, minutos después, cambiarse a una roja para grabar otro mensaje desde una ubicación diferente.

Aunque ambos contenidos se producían el mismo día, los cambios de vestuario y de escenario podían generar la impresión de que habían sido grabados en momentos distintos.

De esta manera, el periodista buscaba dificultar que personas interesadas en conocer sus movimientos identificaran sus rutinas o reconstruyeran sus desplazamientos a partir de las publicaciones en redes sociales.

Temía que sus videos revelaran sus movimientos

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La fuente explicó que esta práctica estaba directamente relacionada con las amenazas que Rodríguez aseguraba recibir por sus publicaciones periodísticas.

El comunicador acostumbraba divulgar videos en los que formulaba fuertes acusaciones contra diferentes personas, algunas de las cuales vinculaba con presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico.

Esas afirmaciones eran realizadas por el propio periodista y no necesariamente habían sido acreditadas judicialmente.

Debido al contenido de sus denuncias, Rodríguez consideraba que existían personas interesadas en conocer sus movimientos y localizarlo.

Por esa razón, buscaba evitar que sus publicaciones permitieran establecer con facilidad dónde se encontraba o cuándo había visitado determinado lugar.

La estrategia consistía en grabar varios contenidos en una misma jornada, cambiar constantemente de ropa y utilizar distintos fondos para que sus videos aparentaran haber sido producidos en fechas diferentes.

La cantidad de prendas dentro del automóvil se había convertido en una característica habitual del periodista.

Para muchas personas resultaba extraño observar tantas camisas colgadas en un vehículo, especialmente porque Rodríguez se movilizaba constantemente por diferentes sectores del país.

No obstante, según la persona cercana al comunicador, aquellas prendas no estaban relacionadas con problemas de vivienda, sino con las precauciones que había adoptado para desarrollar su actividad periodística.

La revelación se suma a otros detalles conocidos después de su asesinato, como el uso de un chaleco antibalas durante aproximadamente 22 días y la presencia de más de 100 rosarios dentro de su vehículo, objetos que llevaba consigo como una forma de protección espiritual.

Camilo Rodríguez fue asesinado el lunes 16 de noviembre en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, cuando sujetos que viajaban en motocicleta le dispararon en múltiples ocasiones mientras permanecía dentro de su vehículo, en medio de una congestión vehicular sobre la Ruta 32.

Su abogada, Laura Lara, reveló que durante las últimas semanas el periodista había recibido numerosas amenazas de muerte, aunque decidió no acogerse a medidas de protección porque consideraba que las restricciones afectarían su trabajo.

Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias y el móvil del crimen.

Mientras tanto, el testimonio de esta persona cercana permite comprender una de las costumbres que más curiosidad generaban alrededor de Rodríguez.

Las numerosas camisas que llevaba en su carro no eran, según la fuente, señal de que viviera dentro del vehículo, sino parte de una estrategia con la que intentaba protegerse y confundir a quienes pudieran estar vigilando sus movimientos.