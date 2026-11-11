¡Terror por teléfono en Cartago! Delincuentes amenazan con francotiradores para exigir dinero a sus víctimas

Una nueva alerta por los llamados secuestros virtuales surge en Cartago, luego de que este miércoles 11 de noviembre dos personas acudieran a la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para denunciar que habían sido víctimas de esta modalidad delictiva.

Según la información conocida por AM Prensa sobre estos casos, los delincuentes utilizan amenazas de muerte para exigir dinero a sus víctimas. Incluso, aseguran que tienen francotiradores vigilándolas y que podrían dispararles si no cumplen con sus exigencias.

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El objetivo es provocar tanto miedo que las personas terminen entregando dinero ante la creencia de que su vida corre peligro.

Esta modalidad de extorsión ha encendido las alarmas de las autoridades judiciales debido al nivel de manipulación psicológica que utilizan los delincuentes.

En 3 puntos Una nueva alerta por los llamados secuestros virtuales surge en Cartago, luego de que este miércoles 11 de noviembre dos personas acudieran a la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para denunciar que habían sido… Según la información conocida por AM Prensa sobre estos casos, los delincuentes utilizan amenazas de muerte para exigir dinero a sus víctimas. Las dos denuncias presentadas este miércoles en Cartago vuelven a poner sobre la mesa una modalidad de extorsión que aprovecha el miedo de las personas para intentar despojarlas de su dinero.

En muchos casos, los sospechosos contactan a trabajadores o personas que ofrecen servicios, los citan en lugares apartados y posteriormente les hacen creer que están rodeados por hombres armados.

Los delincuentes también pueden contactar a familiares de las víctimas para asegurarles que sus seres queridos están secuestrados y exigir dinero a cambio de una supuesta liberación.

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Sin embargo, en los denominados secuestros virtuales no necesariamente existe una privación real de libertad. La amenaza forma parte del engaño para conseguir dinero.

El fenómeno viene creciendo en Costa Rica. Según datos divulgados por el OIJ a principios de noviembre, durante el 2026 se habían registrado 120 denuncias por secuestros virtuales en el país, superando los 93 casos contabilizados durante todo el 2025.

Cartago figura entre las provincias afectadas por esta modalidad delictiva.

Las autoridades han advertido que los responsables suelen utilizar información obtenida mediante redes sociales, páginas web y conversaciones telefónicas para generar confianza y posteriormente intimidar a las víctimas.

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¿Qué hacer ante una amenaza de este tipo?

El OIJ recomienda no realizar depósitos ni transferencias por exigencia de desconocidos y comunicarse inmediatamente con el Sistema de Emergencias 9-1-1 o con la delegación judicial más cercana.

También resulta importante conservar los números telefónicos, mensajes y datos de las cuentas bancarias utilizadas por los sospechosos.

Las dos denuncias presentadas este miércoles en Cartago vuelven a poner sobre la mesa una modalidad de extorsión que aprovecha el miedo de las personas para intentar despojarlas de su dinero.