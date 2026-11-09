Inesperada muerte enluta a “El Galán”: falleció su inseparable compañero de aventuras en Canal 11

La televisión costarricense perdió este lunes 9 de noviembre a uno de aquellos personajes que, sin ser actores de profesión, lograron ganarse el cariño del público con su espontaneidad y sentido del humor.

Se trata de Carlos Luis Torres Mora, conocido cariñosamente como “Miso”, un cartaginés que durante numerosos episodios acompañó al reconocido Edgar Cartín, popularmente llamado “El Galán”, en las divertidas historias que se transmitían por Canal 11.

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Con su inseparable guitarra, “Miso” se convirtió en el cómplice perfecto de “El Galán”. Juntos recorrieron diferentes lugares llevando serenatas, protagonizando ocurrencias y participando en un sinfín de travesuras que llegaron a los hogares costarricenses mediante el programa Informe 11: Las Historias.

En 3 puntos La televisión costarricense perdió este lunes 9 de noviembre a uno de aquellos personajes que, sin ser actores de profesión, lograron ganarse el cariño del público con su espontaneidad y sentido del humor. Se trata de Carlos Luis Torres Mora, conocido cariñosamente como “Miso”, un cartaginés que durante numerosos episodios acompañó al reconocido Edgar Cartín, popularmente llamado “El Galán”. Para quienes lo conocieron personalmente fue Carlos Luis Torres Mora.

Su particular manera de acompañar a Cartín y su participación en aquellas aventuras le permitieron dejar una huella entre quienes disfrutaban de ese espacio televisivo.

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Sin embargo, detrás del personaje que muchos conocieron en la pantalla había también un hombre trabajador, esposo y padre de familia.

Torres residía en Caballo Blanco de Cartago y, además de su pasión por la música y su paso por la actuación, se dedicaba a labores relacionadas con la construcción en la provincia.

“Qué dolor tan grande cuando se nos va un amigo”

La noticia de su fallecimiento también golpeó a quien durante tantos episodios fue su compañero de aventuras.

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Edgar Cartín expresó su tristeza mediante un sentido mensaje en el que recordó la amistad y los momentos compartidos con Torres.

“Qué dolor tan grande cuando se nos va un amigo, Dios nos permitió compartir tantos momentos lindos”, escribió el conocido “Galán”.

De acuerdo con la información preliminar, Torres habría fallecido a consecuencia de un infarto, aunque esa causa todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Su inesperada partida deja el recuerdo de aquellas serenatas, de las ocurrencias junto a “El Galán” y de una guitarra que se convirtió en parte inseparable de su personaje.

Para quienes lo conocieron personalmente fue Carlos Luis Torres Mora. Para muchos televidentes costarricenses seguirá siendo simplemente “Miso”, el fiel compañero de las aventuras de “El Galán”.