Presidente de Jasec renuncia en medio de cuestionamientos por proyecto hidroeléctrico

Lizandro Brenes presentó su renuncia a la presidencia de la Junta Directiva de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), en momentos en que la institución enfrenta cuestionamientos relacionados con la planificación, el costo y la fiscalización del Proyecto Hidroeléctrico Torito II.

La salida fue dada a conocer por Diario Extra, medio que informó que tuvo acceso a una carta firmada por Brenes el pasado 5 de noviembre.

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En el documento, el funcionario explicó que tomó la decisión debido a nuevas oportunidades de crecimiento profesional y personal que requieren que viaje fuera del país de manera recurrente.

En 3 puntos Lizandro Brenes presentó su renuncia a la presidencia de la Junta Directiva de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec). La salida fue dada a conocer por Diario Extra, medio que informó que tuvo acceso a una carta firmada por Brenes el pasado 5 de noviembre. Hasta el momento, la información suministrada no incluye detalles adicionales sobre el procedimiento formal para concretar ese nombramiento.

“han confluido nuevas oportunidades de crecimiento profesional y personal que implican compromisos, dentro de los cuales está la disponibilidad para viajar fuera del país con cierta recurrencia. Esto podría comprometer el tiempo requerido para la gestión de la presidencia en las condiciones en las que lo he venido realizando”, indicó Brenes en la carta, según publicó Diario Extra.

La renuncia se produce mientras salen a la luz cuestionamientos sobre Torito II. Entre los señalamientos divulgados por Grupo Extra figuran diferencias entre cuatro versiones oficiales sobre el costo de la obra y observaciones de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Auditoría Interna de Jasec.

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Según las investigaciones periodísticas de ese medio, los informes identificaron problemas desde las primeras etapas del proyecto, cuya gestación se remonta a 2011. Entre los aspectos señalados está la contratación de peritajes privados para valorar terrenos destinados a la obra, en lugar de recurrir a Tributación Directa.

También se cuestionó la construcción de obras de interconexión por un monto de $7,25 millones, que, de acuerdo con la información publicada, se ejecutaron sin contar previamente con viabilidad ambiental y actualmente permanecen abandonadas en el río Reventazón.

A estos señalamientos se suman las observaciones de la Contraloría sobre el modelo de macroinversiones de Jasec. En el informe de auditoría especial DFOE-SOS-IAD-00001-2026, citado por Diario Extra, el órgano contralor identificó deficiencias sistemáticas en los procesos de preinversión y planificación de proyectos energéticos de la institución.

Diario Extra también informó, con base en fuentes cercanas a Grupo Extra, que el exdiputado Belisario Solano ocuparía la presidencia de la Junta Directiva en sustitución de Brenes.

Hasta el momento, la información suministrada no incluye detalles adicionales sobre el procedimiento formal para concretar ese nombramiento.