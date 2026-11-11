Chef Sebastián Jara denuncia amenazas y revela por qué no abrirá restaurante en Cartago: “Me dieron dos caminos”

Lo que parecía ser la apertura de un nuevo restaurante en Cartago terminó convirtiéndose en una amarga experiencia para el reconocido chef y empresario costarricense Sebastián Jara, quien reveló que recibió amenazas que lo obligaron a abandonar su proyecto gastronómico cuando estaba prácticamente listo para comenzar a operar.

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El propietario de Comida Callejera XL y Chicken Frito rompió el silencio mediante un video publicado en Facebook, luego de recibir numerosos comentarios de clientes cartagineses que preguntaban por qué el establecimiento no había abierto sus puertas.

Jara confesó que durante algún tiempo prefirió guardar silencio porque no sabía cómo explicar lo ocurrido.

En 3 puntos Lo que parecía ser la apertura de un nuevo restaurante en Cartago terminó convirtiéndose en una amarga experiencia para el reconocido chef y empresario costarricense Sebastián Jara. El propietario de Comida Callejera XL y Chicken Frito rompió el silencio mediante un video publicado en Facebook. La revelación permite conocer por primera vez, según el relato del propio chef, las razones que provocaron la cancelación de un restaurante que estaba a pocos días de recibir a sus primeros clientes.

"Tengo muchísimos comentarios, hasta donde los mismos clientes dicen que los estoy ignorando. Y es cierto, los he estado ignorando porque no sé cómo contarles esto que sucedió", manifestó.

El empresario aprovechó para disculparse con los cartagineses que esperaban la apertura del negocio.

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"Tal vez no fue la mejor manera, así que le pido una disculpa a todos los cartaguitos", agregó.

Estaba a una semana de abrir cuando todo cambió

Según relató, Chicken Frito Cartago se encontraba completamente acondicionado y faltaba apenas una semana para su inauguración cuando ocurrió la situación que terminó frustrando el proyecto.

"Chicken Frito Cartago ya lo teníamos completamente listo, a una semana de abrir. No se va a poder abrir. Ya entregamos el local", explicó.

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La decisión representó un importante golpe económico para Jara, quien aseguró haber invertido entre ₡4 millones y ₡5 millones en trabajos de remodelación, además del dinero destinado al depósito y alquiler del inmueble.

“Me dieron dos caminos”: chef revela amenazas

La parte más delicada de su testimonio llegó cuando explicó las razones por las cuales decidió abandonar el proyecto.

Jara aseguró que recibió amenazas directas y que incluso fue abordado personalmente por personas a las que no identificó.

De acuerdo con su versión, no se trató de mensajes enviados por redes sociales o aplicaciones de mensajería, sino de un encuentro presencial en el que le plantearon dos posibilidades.

"Ya puse las denuncias en el OIJ, pero recibí amenazas. Y amenazas no como en WhatsApp o Instagram, un mensaje; una amenaza muy personal, en persona, donde fui abordado y donde me dieron dos caminos", relató.

El chef aseguró que una de las opciones que le plantearon consistía en permitir la participación de esas personas en el negocio, mientras que la otra implicaba abrir el establecimiento y enfrentar posibles consecuencias.

"Uno era poder estar abiertos participando con ellos o abrir y atenerme a consecuencias", afirmó.

Aunque no profundizó sobre la identidad de quienes presuntamente lo amenazaron ni las exigencias específicas que recibió, dejó claro que decidió no exponerse ni poner en riesgo a su familia.

"Por ende, simplemente me fui, y eso es lo único que voy a referirme de Chicken Frito Cartago", expresó.

Pese a las pérdidas económicas y al difícil episodio, Jara aseguró que continuará adelante con sus emprendimientos gastronómicos.

El empresario anunció que trabaja en la apertura de un nuevo Comida Callejera XL en Alajuela, cerca del establecimiento Repuestos Gigante.

El nuevo restaurante también contará con un espacio dedicado a Chicken Frito, para el cual fueron trasladados los equipos que estaban destinados al negocio de Cartago.

De esta manera, el proyecto gastronómico continuará, aunque fuera de la provincia donde originalmente pretendía instalarse.

Jara finalizó su mensaje reiterando sus disculpas a los clientes cartagineses y explicando que la decisión de retirarse respondió a motivos de seguridad.

"Discúlpenme, no fue mi culpa, pero tampoco me voy a exponer", concluyó.

La revelación permite conocer por primera vez, según el relato del propio chef, las razones que provocaron la cancelación de un restaurante que estaba a pocos días de recibir a sus primeros clientes.