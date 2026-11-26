El Poder Ejecutivo manifestó este jueves 26 de noviembre su alarma y total oposición ante la decisión de una jueza penal de Limón, quien autorizó la salida temporal de prisión de tres hijos de Edwin López Vega, conocido bajo el alias de "Pecho de Rata".

Durante un pronunciamiento urgente, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, junto al director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Pablo Martínez, advirtieron que la medida expone la seguridad nacional y la integridad de altos jerarcas del Estado.

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En 3 puntos El Poder Ejecutivo manifestó este jueves 26 de noviembre su alarma y total oposición ante la decisión de una jueza penal de Limón, quien autorizó la salida temporal de prisión de tres hijos de Edwin López Vega. Durante un pronunciamiento urgente, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, junto al director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Pablo Martínez. De forma paralela al reclamo del Gobierno, el Ministerio Público que no recibió notificación previa sobre la gestión ni sobre el aval otorgado por la jueza.

El ministro Aguilar reveló que, hace apenas cinco días, informes de inteligencia vincularon a los tres privados de libertad —de apellidos López Tyndall— con un presunto plan para atentar contra la vida de la presidenta de la República, Laura Fernández, del ministro de Seguridad y del propio titular de Justicia.

Tanto Justicia como la DIS señalaron que la resolución judicial ignoró el perfil de alta peligrosidad de los imputados, quienes actualmente descuentan prisión preventiva como sospechosos dentro de la investigación conocida como el caso Riverside.

El permiso otorgado por el Juzgado Penal de Limón autoriza que los tres detenidos abandonen el centro penitenciario este viernes 27 de noviembre. El objetivo del traslado hacia San Pedro de Montes de Oca es que asistan al sepelio de un hermano, fallecido días atrás por causas naturales.

Ante este escenario, el Gobierno marcó distancia de la resolución y enfatizó que la orden emana exclusivamente del Poder Judicial. Por ello, las autoridades del Ejecutivo exigieron que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asuma de manera íntegra el operativo de traslado y custodia para mitigar riesgos contra la ciudadanía y los agentes penitenciarios.

De forma paralela al reclamo del Gobierno, el Ministerio Público que no recibió notificación previa sobre la gestión ni sobre el aval otorgado por la jueza. La Fiscalía confirmó que presentará una apelación formal con el objetivo de revertir el permiso y evitar que se concrete la salida de los reclusos.

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