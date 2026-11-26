Quienes planean comprar su árbol de Navidad y trasladarlo en el techo del automóvil deben tomar en cuenta varias condiciones para evitar una sanción de tránsito.

En Costa Rica, llevar un ciprés sobre un vehículo particular está permitido, pero no significa que se pueda transportar de cualquier manera. La carga debe estar correctamente asegurada y cumplir con las disposiciones de seguridad establecidas en la Ley de Tránsito.

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Uno de los principales riesgos es que las dimensiones del árbol interfieran con la visibilidad del conductor. Si esto ocurre, el responsable podría recibir una multa de aproximadamente ₡123.000.

En 3 puntos Quienes planean comprar su árbol de Navidad y trasladarlo en el techo del automóvil deben tomar en cuenta varias condiciones para evitar una sanción de tránsito. En Costa Rica, llevar un ciprés sobre un vehículo particular está permitido, pero no significa que se pueda transportar de cualquier manera. De esta manera, las familias pueden llevar su árbol de Navidad a casa sin exponerse a una multa ni poner en riesgo a quienes transitan por carretera.

Además de mantener despejada la visión desde el puesto de conducción, el árbol debe sujetarse de forma que no se desplace durante el recorrido ni pueda desprenderse y caer sobre la carretera.

Las autoridades también recuerdan que la carga no debe representar un peligro para otros conductores, peatones o usuarios de la vía pública.

Otro aspecto importante es evitar que las ramas o el tronco cubran las luces traseras, delanteras o la placa de matrícula, ya que estos elementos deben permanecer visibles para permitir la identificación del vehículo y advertir sus movimientos.

¿Cómo transportar el ciprés de forma segura?

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La Policía de Tránsito recomienda valorar el tamaño del árbol antes de decidir cómo trasladarlo. Cuando sus dimensiones dificulten llevarlo en un automóvil particular, lo más conveniente es utilizar un vehículo tipo pick-up o contratar un servicio especializado.

La recomendación es revisar que el árbol quede firmemente amarrado antes de iniciar el recorrido y comprobar que no interfiera con la visibilidad, las luces ni la matrícula.

De esta manera, las familias pueden llevar su árbol de Navidad a casa sin exponerse a una multa ni poner en riesgo a quienes transitan por carretera.

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