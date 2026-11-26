Si usted recibe su aguinaldo en los próximos días y el monto coincide exactamente con su salario mensual, no necesariamente significa que le hayan pagado lo correcto. Incluso podría estar dejando de recibir decenas o cientos de miles de colones sin saberlo.

La legislación costarricense establece que para calcular este beneficio económico no solamente se debe tomar en cuenta el salario base del trabajador, sino también otros ingresos de naturaleza salarial que haya generado durante el año.

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De cara al pago del aguinaldo de 2026, cuyo plazo vence el próximo 20 de diciembre para los trabajadores del sector privado, resulta importante revisar los comprobantes salariales para evitar que un error termine afectando su bolsillo.

Estos son siete errores que podrían provocar que usted reciba menos dinero del que legalmente le corresponde.

En 3 puntos Si usted recibe su aguinaldo en los próximos días y el monto coincide exactamente con su salario mensual, no necesariamente significa que le hayan pagado lo correcto. La legislación costarricense establece que para calcular este beneficio económico no solamente se debe tomar en cuenta el salario base del trabajador, sino también otros ingresos de naturaleza salarial que haya generado durante el año. El pago incompleto de este beneficio constituye una retención indebida del salario y puede generar sanciones económicas contra el patrono.

Si durante el último año usted trabajó más allá de su jornada ordinaria y recibió el pago de horas extras, ese dinero también debe considerarse para calcular el aguinaldo.

Por ejemplo, si un trabajador gana 500 mil colones mensuales y durante el año acumula otros 600 mil colones por concepto de horas extras, su aguinaldo debería ser de 550 mil colones y no de 500 mil colones.

Las comisiones que reciben los trabajadores por ventas, cobros, cumplimiento de metas u otras labores también forman parte del cálculo cuando constituyen una remuneración salarial.

Esto es particularmente importante para quienes trabajan en comercios, agencias de vehículos, bienes raíces y otras actividades en las que una parte importante de sus ingresos depende de su productividad.

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3. No contabilizar las bonificaciones e incentivos

Los premios económicos, incentivos por productividad y bonificaciones que tengan naturaleza salarial también deben sumarse.

El hecho de que estos pagos se realicen de manera separada al salario habitual no significa que puedan excluirse del cálculo.

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4. Calcularlo sobre el salario después de los rebajos

Otro error consiste en utilizar únicamente el dinero que el trabajador recibe en su cuenta bancaria después de las deducciones.

El aguinaldo debe calcularse sobre el salario bruto, es decir, antes de aplicar las deducciones correspondientes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el impuesto sobre la renta y otros rebajos.

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Algunos trabajadores reciben alimentación o alojamiento como parte de la remuneración por sus labores.

Cuando estos beneficios constituyen salario en especie, también deben incorporarse al cálculo del aguinaldo.

Esta situación puede presentarse, por ejemplo, entre trabajadores domésticos y empleados de actividades agrícolas.

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6. Excluir los meses de licencia por maternidad

A diferencia de lo que sucede con los subsidios por incapacidades ordinarias, el dinero que reciben las trabajadoras durante su licencia por maternidad sí debe tomarse en cuenta para calcular el aguinaldo.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) establece que las sumas correspondientes a ese periodo tienen carácter salarial para efectos de este y otros derechos laborales.

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El aguinaldo legal está exento de las deducciones por cargas sociales e impuesto sobre la renta.

El Ministerio de Trabajo señala que únicamente se pueden aplicar las deducciones correspondientes a pensiones alimentarias.

Por lo tanto, el patrono no puede disponer unilateralmente de ese dinero para cobrar préstamos, adelantos salariales u otras deudas del trabajador.

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Para verificar el monto del aguinaldo, los trabajadores del sector privado deben sumar todos los ingresos de naturaleza salarial generados entre el 1.º de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026.

Una vez obtenido ese monto, deben dividirlo entre 12. El resultado corresponde al aguinaldo que deben recibir.

El Ministerio de Trabajo también dispone de una calculadora gratuita en su página web que permite realizar esta operación.

Si después del 20 de diciembre usted determina que recibió un aguinaldo incompleto, puede presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo.

El pago incompleto de este beneficio constituye una retención indebida del salario y puede generar sanciones económicas contra el patrono.

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