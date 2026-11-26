El Parque Metropolitano La Sabana comenzó a contar con iluminación renovada en distintos sectores, luego de que este miércoles 25 de noviembre se inaugurara la primera etapa de un proyecto que contempla la instalación de 374 luminarias y una inversión superior a los ₡2.658 millones.

Durante el acto, autoridades del Gobierno, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), el Grupo ICE y la Municipalidad de San José encendieron simbólicamente las primeras 111 luces.

Publicidad

Estas se ubican en el bosque norte, en las cercanías de la antigua Agencia Datsun, y en el bulevar comprendido entre la estatua de León Cortés y el Estadio Nacional.

La actividad también reunió a visitantes de distintas edades. Después de la inauguración, cientos de personas participaron en una carrera recreativa de cinco kilómetros organizada por la Municipalidad de San José y en una clase de pilates convocada por el Icoder junto con FlexLab.

En 3 puntos El Parque Metropolitano La Sabana comenzó a contar con iluminación renovada en distintos sectores. Durante el acto, autoridades del Gobierno, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), el Grupo ICE y la Municipalidad de San José encendieron simbólicamente las primeras 111 luces. En una etapa posterior, el proyecto también contempla la construcción de ciclovías, la habilitación de cafetines y la creación de más senderos.

El primer vicepresidente de la República, Francisco Gamboa Soto, destacó la participación de varias instituciones en el desarrollo de la obra.

“Valoramos los aportes económicos que hicieron tanto el Grupo ICE a través de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, como la Municipalidad de San José y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Ese esfuerzo, donde se juntaron manos, se refleja en el diseño de un sistema, la construcción de una obra electromecánica, suministro eléctrico, operación y mantenimiento, para que estas luces sigan encendidas al servicio de la gente. En mi calidad de vicepresidente de la República, considero que cada institución merece reconocimiento por su trabajo”, indicó.

Por su parte, la directora nacional a.i. del Icoder, Johanna Araya Valverde, señaló que la iniciativa busca mejorar las condiciones para quienes utilizan el parque para hacer ejercicio y actividades recreativas.

“La Sabana brillará de manera distinta, pero no brillará solo por la luz que emitirán sus luminarias, sino que brillará por cada persona que podrá disfrutarla de manera segura. Por cada entrenamiento que se extenderá un poco más, por cada caminata, cada conversación y cada abrazo que seguirá construyéndose entre sus árboles y senderos”, comentó.

Publicidad

La intervención se desarrolla en nueve secciones. Según el Icoder, los primeros cuatro tramos ya tienen instalado el sistema de iluminación y la infraestructura prevista para telecomunicaciones.

En las demás áreas continúan los trabajos de canalización subterránea, colocación de postes y montaje de luminarias. Posteriormente, se instalará el cableado eléctrico.

Como parte de las obras complementarias, también se terminaron tres casetas eléctricas, cada una equipada con un transformador de potencia para abastecer el sistema.

Publicidad

El diseño contempla luminarias alimentadas mediante energía eléctrica y solar, con características de eficiencia energética y resistencia a las condiciones exteriores. La intervención incluye senderos, pasos peatonales de alto tránsito y sectores vinculados con la infraestructura deportiva y recreativa.

Los trabajos comenzaron en mayo de este año y forman parte de un plan más amplio para modernizar La Sabana. Entre las mejoras adicionales previstas por el Icoder figuran la colocación de adoquines en el tramo central y el embellecimiento de la jardinera central.

En una etapa posterior, el proyecto también contempla la construcción de ciclovías, la habilitación de cafetines y la creación de más senderos.

Espacio comercial Disponible para anunciante directo 728 × 90 · Espacio al pie del artículo