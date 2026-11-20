El terreno donde se levantará el nuevo Hospital de Cartago quedó acondicionado luego de que un grupo de personas privadas de libertad realizara durante más de dos meses labores de limpieza y recuperación del inmueble, ubicado en el sector de El Guarco.

Los trabajos estuvieron a cargo de internos del CAI Jorge Debravo, como parte del programa Cero Ocio del Ministerio de Justicia y Paz, iniciativa que incorpora a la población penitenciaria en actividades de beneficio público.

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Las jornadas comenzaron el 5 de setiembre y concluyeron este viernes 20 de noviembre. Durante ese periodo participaron, en promedio, 19 privados de libertad por día, quienes acumularon un total de 4.912 horas de trabajo.

Entre las tareas realizadas estuvieron la chapea del terreno, la recolección de residuos sólidos, la poda de árboles cercanos y la limpieza de los caños ubicados alrededor de la propiedad. Esta última labor buscó evitar que se acumulara agua de lluvia en el perímetro.

En 3 puntos El terreno donde se levantará el nuevo Hospital de Cartago quedó acondicionado luego de que un grupo de personas privadas de libertad realizara durante más de dos meses labores de limpieza y recuperación del inmueble. Los trabajos estuvieron a cargo de internos del CAI Jorge Debravo, como parte del programa Cero Ocio del Ministerio de Justicia y Paz, iniciativa que incorpora a la población penitenciaria en actividades de beneficio público. La institución plantea estas actividades como una herramienta de utilidad pública y una oportunidad para fortalecer los procesos de inserción social de la población penitenciaria.

Según la información divulgada por el Ministerio de Justicia y Paz, el valor del trabajo aportado supera los ₡800 millones, lo que representa un ahorro y una contribución para el desarrollo del proyecto hospitalario.

CCSS y Municipalidad facilitaron herramientas e insumos

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Para que las labores pudieran desarrollarse, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) suministró alimentación, hidratación y protector solar a los participantes.

Además, la institución y la Municipalidad local facilitaron herramientas como machetes y motoguadañas, utilizadas para despejar y acondicionar el inmueble.

La incorporación de mano de obra penitenciaria respondió a una instrucción de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, para poner a disposición este recurso en apoyo a la construcción del nuevo centro médico.

Trabajo penitenciario para beneficio de las comunidades

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El programa Cero Ocio busca que las personas privadas de libertad aprovechen su tiempo en actividades productivas que tengan un impacto fuera de los centros penitenciarios.

Sus iniciativas incluyen labores de recuperación y mantenimiento de espacios públicos, así como trabajos en carreteras, centros educativos y otras obras de interés para las comunidades.

En el caso del terreno del futuro hospital cartaginés, el Ministerio destacó que la participación de los internos permitió avanzar en la preparación del inmueble y, al mismo tiempo, promover hábitos de disciplina, responsabilidad y compromiso mediante el trabajo.

La institución plantea estas actividades como una herramienta de utilidad pública y una oportunidad para fortalecer los procesos de inserción social de la población penitenciaria.