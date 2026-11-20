Once menores de edad tuvieron que ser hospitalizados en el Hospital Nacional de Niños durante las últimas dos semanas debido a quemaduras, una situación que encendió las alertas de los especialistas ante el riesgo de que aumenten estos accidentes durante las celebraciones de fin de año.

Los pacientes tienen edades que van desde los seis meses hasta los 11 años y provienen de Alajuela, Guanacaste, Cartago, Puntarenas, San José y Heredia.

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Dos de los menores son bebés y fueron catalogados clínicamente como “grandes quemados”, debido a la extensión de las lesiones que presentan. Uno de ellos permanece en condición crítica en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico, mientras que el otro se encuentra estable en la Unidad de Cuidado Integral del Niño con Quemaduras (UCINQ).

Los otros nueve pacientes también reciben atención en esa unidad especializada.

En 3 puntos Once menores de edad tuvieron que ser hospitalizados en el Hospital Nacional de Niños durante las últimas dos semanas debido a quemaduras. Los pacientes tienen edades que van desde los seis meses hasta los 11 años y provienen de Alajuela, Guanacaste, Cartago, Puntarenas, San José y Heredia. La alerta se suma a las cifras acumuladas durante este año.

El doctor Juan Ramón Poveda Xatruch, jefe del Servicio de Cirugía Reconstructiva y de la UCINQ, explicó que más de la mitad de los casos recientes corresponden a quemaduras por escaldadura, es decir, las que se producen por contacto con líquidos calientes.

El especialista hizo un llamado a los padres y cuidadores para que refuercen la vigilancia de los niños, especialmente en los espacios donde se preparan alimentos o se manipulan recipientes con altas temperaturas.

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Los líquidos calientes son la principal causa

Las estadísticas del hospital identifican los líquidos calientes como el principal origen de las quemaduras infantiles. Agua, leche, sopas, café, té, aceite y chocolate figuran entre los productos que pueden provocar lesiones graves.

Según los datos aportados por el centro médico, este tipo de accidentes representa entre el 60% y el 70% de las causas de quemaduras.

En segundo lugar aparecen las lesiones por fricción, que representan aproximadamente un 25% de los casos. Estas suelen ocurrir cuando pasajeros de motocicletas, bicimotos o bicicletas introducen accidentalmente un pie en la llanta trasera.

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El roce violento puede provocar quemaduras profundas y, además, ocasionar fracturas y daños en articulaciones y tendones, con posibles secuelas permanentes.

El contacto con objetos calientes constituye otra causa frecuente, con un 15%. Entre los elementos asociados se encuentran planchas de ropa y de cabello, ollas, puertas de hornos, carbón, cenizas y partes calientes de vehículos, como las muflas.

También se registran lesiones por fuego directo, como las ocasionadas por fogatas, quema de basura, candelas, cocinas de gas e incendios. Estas representan alrededor del 4%, mientras que otros casos se relacionan con pólvora, electricidad, sustancias químicas y fricción.

Hospital pide extremar cuidados durante las fiestas

El director general del Hospital Nacional de Niños, Carlos Jiménez Herrera, insistió en que la prevención depende en buena medida de la supervisión de los adultos.

Recomendó mantener a los menores alejados de las cocinas y de los lugares donde se preparan alimentos. También aconsejó utilizar las hornillas posteriores, orientar hacia adentro los mangos de ollas y sartenes y evitar dejar recipientes calientes al alcance de los niños.

Otra medida importante es no cargar a un menor mientras se manipulan líquidos o alimentos calientes. Además, pidió evitar manteles que puedan ser jalados por los pequeños y mantener fuera de su alcance cafeteras, planchas y otros aparatos que alcanzan altas temperaturas.

Los médicos también advirtieron sobre los riesgos propios de la época navideña, cuando las reuniones familiares, la preparación de comidas y el uso de pólvora pueden aumentar las posibilidades de accidentes.

El centro médico recordó que los niños no deben ingresar a la cocina sin supervisión y que se debe tener especial cuidado con las quemas, las instalaciones eléctricas y los fuegos artificiales.

El hospital advirtió que no se deben aplicar remedios caseros sobre una lesión. Productos como mantequilla, aceites, café, sábila, pasta dental, tomate, achiote, cremas o sustancias químicas pueden complicar la atención.

Tampoco se deben utilizar tratamientos médicos sin supervisión profesional. El personal de salud tendría que retirar cualquier producto colocado sobre la herida, lo que puede aumentar el dolor y el riesgo de infección.

La alerta se suma a las cifras acumuladas durante este año. Entre enero y octubre, el Hospital Nacional de Niños registró 159 pacientes hospitalizados con diagnóstico de quemaduras: 90 hombres y 69 mujeres.